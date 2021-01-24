Венецианский карнавал впервые пройдет в формате онлайн

РИМ, 24 января. /ТАСС/. Традиционный венецианский карнавал пройдет в этом году полностью в формате онлайн. Как сообщает в воскресенье газета La Nuova (Венеция и Местре), в связи со сложной эпидемической ситуацией организаторы мероприятия отменили главные события - Полет Ангела (с колокольни на площади Святого Марка), а также все официальные шествия и балы-маскарады.

Для демонстрации костюмов, которые, помимо самой маски, предполагают историческое платье, созданы специальные "виртуальные комнаты". Кроме того, на канале Televenezia будут демонстрировать специальные тематические программы, посвященные карнавальной традиции и истории Венеции. Стриминги пройдут 6 и 7 февраля, а также с 11 по 16 февраля. Платформа сможет принимать до 100 тыс. пользователей в день, уверяют организаторы.

Как организаторы признались изданию, непросто сохранить "бренд" карнавала, "который ассоциируется с праздником на площади, толпами и публикой, живыми спектаклями", и интерес к мероприятию в условиях пандемии. Финансовые потери сектора оцениваются в 80-90%, особенно страдают мастерские, изготавливающие маски и костюмы, стоимость которых может достигать нескольких тысяч евро. Обычно на карнавал в городе на лагуне собираются десятки тысяч людей, большинство из которых туристы. С началом пандемии туризм в Венеции практически прекратился, за исключением нескольких летних месяцев, когда в город приезжали итальянцы из других регионов и немного иностранцев, в основном из Германии и некоторых европейских стран.

Официальные власти никак не прокомментировали фактическую отмену карнавала. В прошлом году мероприятие, которое обычно продолжается три недели, было сокращено всего на два дня. Область Венето, где расположена Венеция, оказалась одной из первых, охваченных локальной вспышкой коронавируса. Наиболее тяжело в Венето проходит вторая волна пандемии, в области регистрируются одни из самых высоких показателей заболеваемости COVID-19 в стране.

Как указывает La Nuova, представители туристического сектора надеются, что к лету ситуация может улучшиться, и в городе пройдет перенесенная с прошлого года Архитектурная биеннале, Морской и навигационный салон, события, приуроченные к отмечаемому в этом году 1600-летию Венеции, а также Венецианский кинофестиваль, дирекция которого уже объявила о проведении старейшего смотра в мире в очном режиме с 1 по 11 сентября.

История карнавала

Венецианский карнавал - один из старейших в мире, его истоки уходят в раннее Средневековье. Во времена расцвета Светлейшей Венецианской республики (697-1797) венецианцы ходили в масках с октября по "жирный вторник". Традицию карнавальных гуляний упразднил Наполеон, ее возродили лишь в 1970-х.