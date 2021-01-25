Композитор Вячеслав Добрынин отметит юбилей дома

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Народный артист России Вячеслав Добрынин в понедельник принимает поздравления с 75-летием. Он решил отметить юбилей в узком кругу.

"Решили отметить по-домашнему, потому что с обстановкой вокруг мне в юбилей не повезло, - сказал музыкант в беседе с ТАСС. - Семьдесят пять - хорошая дата, но смотрю на то, что творится в мире, и понимаю, что пока не до праздника. Я бы это назвал: "Пир во время чумы".

Вячеслав Добрынин - автор около тысячи песен. В их числе шлягеры "Родная земля", "У нас, молодых..." ("Наши руки не для скуки"), "Все, что в жизни есть у меня", "На теплоходе музыка играет", "Робинзон", "Не сыпь мне соль на рану", "Старый альбом", "Ах, какая женщина", "Синий туман" и другие. Более 100 произведений композитора были написаны в соавторстве с поэтом Леонидом Дербенёвым. Песни Вячеслава Добрынина в разное время исполняли Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Александр Малинин, группы "Земляне", "Самоцветы", "Голубые гитары" и другие.