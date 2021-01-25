{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: умер продюсер фильма "Банды Нью-Йорка" Альберто Гримальди

Ему было 95 лет
Альберто Гримальди EPA/NACHO GALLEGO
Описание
Альберто Гримальди
© EPA/NACHO GALLEGO

ТАСС, 25 января. Итальянский продюсер Альберто Гримальди, участвовавший в создании фильмов "Хороший, плохой, злой" и "Банды Нью-Йорка", умер на 96-м году жизни. Об этом в воскресенье со ссылкой на сына Гримальди сообщил журнал Variety.

По его данным, продюсер умер в силу естественных причин.

Гримальди родился в 1925 году в Неаполе. Выступил продюсером более 80 фильмов, снятых в США и странах Европы, среди них киноленты "Хороший, плохой, злой" (Il buono, il brutto, il cattivo, 1966), "Последнее танго в Париже" (Ultimo Tango a Parigi, 1972), "Банды Нью-Йорка" (Gangs of New York, 2002).

Теги
СШАИталия
Прием заявок на всероссийский конкурс исполнителей авторской музыки начался в Москве
Конкурс пройдет в четыре этапа, принять участие в проекте может любой желающий
Читать полностью