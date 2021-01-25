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Новый сезон реалити-шоу "Последний герой" запустят на ТВ-3 6 февраля

Вести шоу будет Яна Троянова, съемки проходят на Занзибаре

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Новый сезон шоу "Последний герой. Чемпионы против новичков" стартует на телеканале ТВ-3 6 февраля, съемки проходят на Занзибаре. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе телеканала.

"В команду "Чемпионов" вошли Надежда Ангарская, Елена Барткова, Александр Матвеев, Аида Мартиросян, Сергей Одинцов, Димитрий Павлюк, Елена Перова и Алексей Полихун. Им противостоит "племя телезрителей", собранное по итогам открытого всероссийского кастинга", - сказали в пресс-службе.

Вести шоу будет актриса Яна Троянова. Место действия шоу перенесено на Занзибар.

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