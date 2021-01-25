Disney заблокировал детям некоторые классические мультфильмы из-за расовых стереотипов

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Классические мультфильмы американской студии Disney "Дамбо" (Dumbo, 1941), "Питер Пен" (Peter Pan, 1953), "Коты-аристократы" (The Aristocats, 1970) и некоторые другие стали недоступны к просмотру на детских аккаунтах в Disney+. Об этом сообщается в воскресенье на сайте этого сервиса потокового видео.

"Компания Disney обновила список фильмов и повысила [возрастные] ограничения для них до 6+, поэтому они больше не доступны в детском профиле, - указывается в публикации. - В них представлен негативный образ людей и культур и/или плохое обращение с ними. Эти стереотипы были ошибочными тогда, неверны они и сейчас".

Взрослые по-прежнему могут посмотреть ленты, однако они сопровождаются предупреждением о содержащихся там неверных расовых и культурных стереотипах.

Корпорация The Walt Disney Company запустила собственный онлайн-сервис Disney+ в ноябре 2019 года. Сначала услуга была доступна лишь на территории США, Канады, Нидерландов, Австралии и Новой Зеландии. Летом 2020 года корпорация планирует запустить стриминговый сервис в Бельгии, Португалии и некоторых странах Северной Европы. В настоящее время услуга недоступна на территории РФ, однако ранее компания заявляла, что работает над расширением сервиса.