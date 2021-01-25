Победителей национальной премии в области веб-индустрии назовут 5 февраля

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Более 150 российских интернет-проектов вошли в список номинантов Третьей национальной премии в области веб-индустрии, которую вручат 5 февраля. На победу в разных категориях претендуют "Нежность" Анны Меликян, "Перевал Дятлова" Валерия Федоровича и Евгения Никишова, "Чики" Эдуарда Оганесяна и другие проекты, сообщила в понедельник пресс-служба награды.

"Это был уникальный год, год перемен и больших событий. И все события, конечно, отразились на контенте. 2020-й год навсегда останется годом онлайна - мы были вынуждены перенести практически всю нашу жизненную активность в окно монитора, в онлайн-формат. И мы видим, как на это откликнулась индустрия - проектов стало больше, они стали разнообразнее и по жанру, и по подаче. Мне кажется, нам удалось собрать все, что происходило в русском интернете в предыдущем году, и картина получилась впечатляющая. Дальше - профессионалы индустрии проголосуют и выберут лучших", - процитировали в пресс-службе генерального продюсера премии Антона Калинкина. Премия вручается с 2018 года.

В список номинантов вошли более 150 проектов, премьера которых состоялась с ноября 2019 по декабрь 2020 года. Как уточнили организаторы, в этом году на премию подали почти в три раза больше заявок, чем в предыдущем, поэтому для веб-сериалов, представленных на открытых площадках, выделили отдельную номинацию. Таким образом, сериалы будут представлены в категориях "Лучший веб-сериал", "Лучший интернет-сериал" (хронометраж менее 24 минут) и "Лучший интернет-сериал" (хронометраж более 24 минут).

На победу в разных номинациях претендуют "Нежность" Анны Меликян, сериал "257 причин, чтобы жить" Максима Свешникова, "Окаянные дни" Семена Слепакова, проект "Исчезающие истории", воссоздавший воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны в формате Instagram Stories, веб-сериал "Алиса" с Ириной Горбачевой и Никитой Кукушкиным и другие. Также в список вошли "Чики" Эдуарда Оганесяна, "Перевал Дятлова" Валерия Федоровича и Евгения Никишова, "Обычная женщина" с Анной Михалковой в главной роли, "Псих" Федора Бондарчука.

Кроме того, жюри предстоит выбрать лучший документальный онлайн-проект года, интервьюера года, лучшее развлекательное онлайн-шоу. Церемония награждения состоится 5 февраля с соблюдением всех мер, предписанных Роспотребнадзором. Ведущими вечера станут Иван Ургант и Александр Гудков.

"Также 5 февраля пройдет третий международный веб-маркет, в котором традиционно принимают участие российские и иностранные представители индустрии. В рамках мероприятия запланированы питчи и презентации новых проектов, индустриальные круглые столы, образовательные и другие мероприятия", - заключили в пресс-службе.