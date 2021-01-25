К 200-летию географа Петра Семенова-Тян-Шанского создали новые туристические маршруты

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Новые межрегиональные туристические маршруты созданы к 200-летию российского географа Петра Семенова-Тян-Шанского, которое будут отмечать в 2027 году. Бывшие усадьбы расположены в Липецкой и Рязанской областях, рассказала ТАСС директор музея-усадьбы Семенова-Тян-Шанского в деревне Рязанка Чаплыгинского района Липецкой области Галина Нестерова.

"Созданы три турмаршрута, проходящие по территории усадьбы и по близлежащим землям, например, через овраг Зеркалы, с которого в детстве началось увлечение Петра Семенова географией, к расположенному в 5 км селу Урусово с Никольским храмом, построенным отцом ученого, с остатками их семейного склепа, с усадьбой Буниных-Кропоткиных, усадебным парком и далее через границу с Рязанской областью, где также имеется более 20 объектов культурного и природного наследия", - сказала Нестерова.

Она пояснила, что новые турмаршруты созданы к 200-летию ученого, которое будут отмечать в 2027 году. Нестерова добавила, что к юбилею ученого планируется создать федеральный музей "Родина Семенова-Тян-Шанского" на границе Липецкой и Рязанской областей, где в населенном пункте Гремячка также имеется музей-усадьба ученого, куда он в течение многих десятилетий приезжал с семьей на летний отдых.

Нестерова пояснила, что также разработан экологический турмаршрутов по территории музея-усадьбы в деревне Рязанка Липецкой области, где на площади 14 га имеется усадебный дом, реликтовый парк с более 100 видами растений, старый яблоневый сад, десять построек разной степени сохранности, в числе которых каретный и фруктовый сараи, баня, летняя кухня и другие. "Также разработан пеший турмаршрут протяженностью порядка 8 км, который пройдет через границу Рязанской области, в том числе через урочище, где Петр Петрович в детстве занимался географией и собирал свои первые энтомологические и флористические коллекции", - сказала Нестерова.

Петр Семенов-Тян-Шанский (1827-1914) - русский географ, ботаник, государственный и общественный деятель, уроженец деревни Рязанка Чаплыгинского района Липецкой области. Был вице-председателем Императорского Русского географического общества и президентом Русского энтомологического общества, собрал, систематизировал, описал и передал в дар Петербургскому Зоологическому музею энтомологическую коллекцию из 700 тыс. экземпляров, организовал первую перепись населения России в 1897 году. В честь ученого названы около 100 новых форм растений и животных, ряд географических объектов в Средней и Центральной Азии, на Кавказе, Аляске и Шпицбергене.