Юбилей Ленинградского рок-клуба отметят в Петербурге открытием выставки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Выставка "Фестиваль Ленинградского рок-клуба", приуроченная к его 40-летию, откроется 30 января в Первом национальном музее рок-музыки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник создатель музея, музыкант Владимир Рекшан.

"30 января в 17:30 в арт-центре, где есть большая галерея "Арт-лига", откроется выставка под названием "Фестиваль Ленинградского рок-клуба", - сказал Рекшан. - С помощью народа собрана большая коллекция, которая хранится и показывается в арт-центре".

Кроме автографов исполнителей, в экспозиции будут представлены гитары музыкальных рок-групп "Аквариум", "Алиса", "Мифы", а также бобины для катушечных магнитофонов с песнями, членские билеты клуба, афиши и программки концертов. Выставка продлится до 7 марта.

Как рассказал активист общественной организации "Центральный район за комфортную среду" Ярослав Костров, в честь юбилея организации также планируют открыть мемориальную доску на стене дома 13 по улице Рубинштейна, где ранее располагался рок-клуб. Дизайн проекта новой достопримечательности выбрали по итогам конкурса эскизов, который проводился с 28 мая 2019 года по 15 января 2020 года совместно с городским комитетом культуры. Сейчас проект объекта проходит историко-культурную экспертизу комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга. По словам Рекшана, победителя конкурса объявят в ближайшее время.

Ленинградский рок-клуб был создали 7 марта 1981 года в Ленинграде. Он просуществовал до начала 1990-х годов. Советская общественная и концертная организация, на базе которой проводились концерты и фестивали, располагалась на улице Рубинштейна, 13. На площадке рок-клуба выступали музыкальные группы "Кино", Пикник", "Мифы", "Алиса", "Телевизор", "Поп-механика", "Гражданская оборона", "Чайф", "ДДТ", "Зоопарк" и другие исполнители, чьи песни вошли в золотой фонд русского рока.