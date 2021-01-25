В Кремле подготовят предложения по поддержке литераторов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ждет от своей администрации предложений по поддержке литераторов и издательств.

Как говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля, Администрация президента должна до 1 апреля представить предложения "о поддержке лиц, осуществляющих профессиональную литературную деятельность, путем предоставления грантов, назначения стипендий либо присуждения премий" и "о поддержке издательств, специализирующихся на издании общественно значимой малотиражной и (или) малорентабельной литературы, путем предоставления грантов". Ответственным за выполнение назначен первый заместитель руководителя администрации Сергей Кириенко.

Путин дал срок до 1 марта на подготовку предложений "о внесении в законодательство РФ изменений, направленных на реализацию положений статей 671, 68 и 69 Конституции Российской Федерации, касающихся осуществления государственной культурной политики, а также на установление особенностей правового положения государственных и муниципальных учреждений культуры". Ответственным за выполнение назначен глава администрации Антон Вайно.

Эти вопросы обсуждались на заседании Совета по культуре и искусству 27 октября 2020 года.