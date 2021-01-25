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Шахназаров: программа показа отечественного кино в школе может включать до 200 картин

Многие из них подходят даже для младших классов, полагает гендиректор киноконцерна "Мосфильм"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Программа показа школьникам отечественной киноклассики может включать до 200 картин, многие советские фильмы подходят для демонстрации даже в младших классах. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по культуре и искусству поручил Минпросвещения и Минкультуры рассмотреть вопрос об изучении в школах наследия отечественного кинематографа.

"Думаю, 150-200 фильмов вполне найдется таких, которые стоит рекомендовать к изучению. На самом деле, это не займет много времени. Когда я предлагал эту идею, я говорил, что не стоит усложнять, нужно просто показывать ребятам картины. Два часа раз в неделю или в две недели, начать со второго класса. Есть множество советских картин, которые можно смотреть с 8 или 9 лет, чтобы ребята имели представление. Это часть нашей культуры. Хорошо, что это вошло в поручения", - сказал ТАСС Шахназаров, который выступил с этой идеей на заседании совета в октябре 2020 года.

Согласно тексту поручений, доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июня 2021 года. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКравцов, Сергей СергеевичРоссияШахназаров, Карен ГеоргиевичЛюбимова, Ольга Борисовна
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