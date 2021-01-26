РАМТ представит премьеру спектакля "Деревня и я" о жизни школьников

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский академический Молодежный театр (РАМТ) покажет 26 и 27 января премьеру спектакля Дмитрия Крестьянкина "Деревня и я". В спектакле, рассказывающем о жизни школьников, примут участие актеры Нелли Уварова и Сергей Печенкин, сообщила пресс-служба театра.

Как отметили в РАМТе, проект вырос из Лаборатории по поиску новых форм коммуникации театра с современными детьми и подростками, которая прошла в театре в декабре 2019 года.

"Деревня и я" - документальное исследование о жизни современного школьника, взрослеющего и сознающего себя вдали от больших городов. Это часть крупного социального проекта РАМТа, цель которого - дать подростку, не имеющему опыт театрального переживания, возможность оказаться его соавтором, пусть даже на короткое время, но стать видимым для жителей мегаполисов", - пояснили в театре.

Авторы проекта считают, что зона деревни, и особенно подростковая жизнь в ней, - это "черная дыра, о которой вечно спешащему городскому человеку ничего не известно". Режиссер Дмитрий Крестьянкин добавил, что создателям проекта хотелось "позволить говорить тому, кто лишен этой возможности в силу обстоятельств".

"В данном случае - деревенским детям. Я сам когда-то жил в сельской местности, и мне интересно, что происходит там сейчас. В какой-то момент мы поняли - эта история не про подростка и деревню, а про человека и мир. Изначально мы хотели, чтобы ребята из деревень могли выйти на столичную сцену и лично рассказать о себе и о своей жизни. Но пока этот замысел неосуществим в силу финансовых обстоятельств. Очень надеюсь, что в будущем мы сможем реализовать и это", - пояснил режиссер.

Монологи детей будут читать Нелли Уварова и Сергей Печенкин. В исследовании, на основе которого создан спектакль, приняли участие школьники 12-17 лет из сел Головтеево, Взвад, Ильинское, города Выкса и других.