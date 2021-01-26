Режиссеры из Австрии и Израиля стали призерами 14-го фестиваля "Кустендорф"

БЕЛГРАД, 26 января. /ТАСС/. Два молодых режиссера стали призерами 14-го международного кинофестиваля короткометражных фильмов "Кустендорф". Как сообщил в понедельник организатор смотра, режиссер Эмир Кустурица, главный приз - "золотое яйцо" - получили Езгир Анил из Австрии и Инбар Хореш из Израиля. В связи с пандемией в этом году киносмотр проходил в режиме онлайн, поэтому трансляция церемонии награждения велась на официальном сайте фестиваля.

"Я очень счастлив, что еще один фестиваль состоялся, 14 лет мы стараемся, и у нас получается. Особой причиной для моей радости является то, что каждый год у нас есть по 300-400-500 фильмов, среди которых мы выбираем 20, причем минимум о половине из них можно сказать, что они превосходные! В этом году "золотое яйцо" получили сразу два фильма: "Решение по делу К" Езгира Анила и "Право по рождению" Инбара Хореша", - заявил Кустурица.

Второе место и приз "серебряное яйцо" получила картина "Дождь" Петра Милчарека из Польши, а третье место и "бронзовое яйцо" будет отправлено режиссеру фильма "Пробовать современно" Ане Алексовской из Северной Македонии. Приз за лучшую операторскую работу получил Сезар Столецки за картину "Дом, милый дом" режиссера Агаты Пушч из Польши. Специальный приз жюри достался Байзаку Маматалиеву из Киргизии за фильм "На лодке".

В этом году в состав жюри фестиваля вошли итальянская режиссер Аличе Рорвахер, актер Мики Манойлович, звукорежиссер из Франции Бруно Тарьери, а также оператор Мишель Аматье. Команде жюри пришлось отсмотреть несколько сотен кинолент молодых режиссеров, из которых для участия в конкурсе отобрали 22 короткометражных фильма. Это работы режиссеров из Черногории, Азербайджана, Польши, Германии, Сербии, Северной Македонии, Ирана, Болгарии, Дании, Франции, Узбекистана, Израиля, Австрии, Бельгии, Модавии, Киргизии. В конкурсной программе фестиваля также принял участие один фильм из России - картина "Рио" (2019) Евгении Казанкиной.

Отличительной особенностью фестиваля "Кустендорф" является полная свобода от показной роскоши и рекламы. По словам Кустурицы, когда он создавал свой фестиваль, то преследовал цель создать место, свободное от показной роскоши, красных дорожек и "от духа Голливуда", который, как считает режиссер, представляет угрозу для авторского кино и кинематографа в целом.