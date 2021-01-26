Выставку работ Уорхола в Москве продлили до 14 февраля

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Выставка "Я, Энди Уорхол", ранее приостановившая работу из-за ограничений, связанных с коронавирусом, возобновила работу и продлена до 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба проекта во вторник.

"Выставка будет открыта в выставочном зале Союза художников России в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу до 14 февраля включительно. Билеты на посещение экспозиции уже поступили в продажу", - говорится в сообщении пресс-службы выставки.

Подчеркивается, что, как и прежде, на выставке соблюдены все меры безопасности и действует масочный режим. Вход организован строго по сеансам и ограничен согласно допустимому лимиту, рассчитанному в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Выставка "Я, Энди Уорхол" объединила более 200 работ пионера поп-арта, среди которых иллюстрации, обложки журналов и пластинок, рисунки, кинофильмы "Пробы" и "Эмпайр", работы известных фотографов из близкого круга художника, а также ставшие хрестоматийными полные портфолио "Мэрилин", "Банки с супом Кэмпбелл", "Мао" и другие. Также в экспозиции работы "Двойной автопортрет", "Череп", "Электрический стул", "Везувий" и портреты Ленина. Специально к выставке в зале Союза художников воссоздали "Фабрику" - арт-студию Уорхола в Нью-Йорке, активно действовавшую с 1962 года.

Куратором выставки выступил Джанни Меркурио, специалист по современному искусству. Ранее он курировал музейные выставки Энди Уорхола, Кита Харинга, Жана-Мишеля Баския, Джорджа Сигала, Роя Лихтенштейна и других художников. Организатором выставки выступает АНО "Площадь Искусств" совместно с Союзом художников России и в сотрудничестве с The Andy Warhol Museum и The Andy Warhol Foundation.