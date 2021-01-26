МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Ленинградская область присоединилась к проекту "Кино России" по созданию благоприятных условий для кино- и телепроизводства, который реализуют Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) при поддержке Фонда кино, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе АСИ. Соглашение подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава АСИ Светлана Чупшева и председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов.

"Создание кинокомиссии будет способствовать благоприятному климату при производстве кинопроектов в области, которая обладает целым рядом конкурентных преимуществ, например, разнообразным природным ландшафтом, а также сильной актерской и профессиональной базой. А система рибейтов позволит оказать столь необходимую поддержку кинокомпаниям, одновременно наращивая экономический потенциал Ленинградской области", - отметил Сельянов, слова которого привела пресс-служба.

Чупшева высказала уверенность, что профессиональная управленческая команда Ленинградской области создаст все условия для кинематографистов. "В регионе немало красивых локаций, которые могут стать отличными площадками для съемок, а потом будут привлекать туристов. Мы рассматриваем проект "Кино России" не только в контексте поддержки отечественного кинобизнеса, но и как одну из точек роста для региона, развития его инвестиционного потенциала", - сказала глава АСИ.

С начала 1990-х годов Ленинградская область стала местом проведения различных кинофестивалей. В 1993 году в Выборге прошел первый фестиваль российского кино "Окно в Европу". В 1995 году в Гатчине провели первый российский кинофестиваль "Литература и кино". "С тех пор уже 25 лет он ежегодно представляет лучшие новые экранизации российского и мирового кинематографа. Сейчас в регионе продолжается активный съемочный процесс, и мы заинтересованы в его дальнейшем развитии. Поэтому мы приняли предложение Агентства стратегических инициатив и Ассоциации продюсеров кино и телевидения присоединиться к проекту "Кино России". Уверен, что это придаст новый импульс инвестиционной привлекательности региона и станет способствовать социально-экономическому развитию Ленинградской области", - отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, которого также цитирует пресс-служба.

О проекте

"Кино России" - совместная инициатива АСИ и ассоциации продюсеров, направленная на создание благоприятных условий для кино- и телепроизводства. Под такими условиями подразумевается организация региональных кинокомиссий, которые безвозмездно оказывают кинокомпаниям помощь в подборе локаций, получении разрешений на съемки, обеспечении безопасности их проведения, в привлечении местных кадров. Также в ряде случаев региональные власти предоставляют кинокомпаниям финансовые компенсации части затрат на съемки из местного бюджета: речь идет о рибейте, системе налоговых возвратов в размере от 15% до 50%.

Вместе с Ленинградской областью проект охватывает 16 регионов России.