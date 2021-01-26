Более 170 тыс. человек предложили варианты экскурсий для музея гаража особого назначения

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Онлайн-голосование "Каким будет музей автомобилей первых лиц государства на ВДНХ?" завершилось на "Активном гражданине". В нем приняли участие более 170 тыс. человек, которые выбрали наиболее интересные варианты экскурсий и выставок для будущего музея, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ВДНХ.

"В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование "Каким будет музей автомобилей первых лиц государства на ВДНХ?". В опросе приняли участие свыше 170 тыс. человек. Они выбрали наиболее интересные экскурсии, выставки и образовательные проекты. Самой популярной среди предлагаемых экскурсий для постоянной программы музея стала "Тайны кремлевского гаража", за нее проголосовали более 30% участников", - рассказал собеседник агентства.

На втором месте оказались туры об истории отечественного автомобилестроения и его связи с мировыми лидерами отрасли. Их выбрали 22,47% человек. Третье место поделили такие темы, как "История государственной охраны России" (13,41%) и "История автомобильного дизайна" (14,07%).

"Помимо основной экспозиции - уникальной коллекции автомобилей гаража особого назначения разных исторических эпох - в музее будут проводиться и временные тематические выставки. Из предложенных в опросе наибольший интерес вызвали "История номерных знаков" и "История специальной автомобильной связи". Они набрали 28,06 и 19,71% голосов соответственно", - пояснили в пресс-службе.

Также участникам проекта предложили определить, какие еще активности необходимо включить в экспозицию и программу нового музея. Наибольшее количество голосов было отдано за уголок безопасности движения с автотренажерами и виртуальным экзаменом по правилам дорожного движения - 26,97%, а также за интерактивные экспонаты, демонстрирующие работу узлов и систем автомобилей (19,4%), и зону мастер-классов по профориентации в области автоинжиниринга (18,39%).

Музей гаража особого назначения ФСО России разместится в двух исторических павильонах Главной выставки страны № 53 и № 54. Основу экспозиции составят более 50 образцов автомобильной и мотоциклетной техники. Также в музее организуют выставочные и образовательные площадки для тематических мероприятий, профессиональных конференций и технических презентаций.