СМИ: создателям нового фильма о Бонде грозят пересъемки некоторых сцен

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Создателям 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time to Die) грозят пересъемки некоторых сцен из-за очередного переноса премьеры - теперь на октябрь 2021 года. Об этом сообщает во вторник газета The Independent.

Необходимость вмешательства в уже отснятую картину связана с тем, что используемые Бондом гаджеты устаревают. Спонсоры, заключившие контракты на скрытую рекламу с присутствием в блокбастере последних технологических устройств, обеспокоены тем, что зритель уже не увидит их передовые модели. Первоначально фильм "Не время умирать" должны были показать весной 2020 года.

"Детали устройств держатся в секрете, но все знают, что Джеймс Бонд всегда использует только последние новинки", - сказал изданию источник. Проблема состоит в том, что некоторые из этих гаджетов уже будут известны зрителям. Крупные технологические компании, средства которых, по его словам, необходимы для финансирования дорогостоящих фильмов, "хотят, чтобы у звезд были все новые перспективные продукты, чтобы их можно было продвигать и продавать фанатам". "Это означает, что некоторые сцены нужно будет очень тщательно отредактировать и изучить для их обновления", - добавил он.

Стоимость снятого в 2020 году фильма примерно в 250 раз превысила расходы на создание самой первой картины о приключениях агента 007 "Доктор Ноу" (Dr. No), вышедшей в 1962 году. Режиссером "Не время умирать" выступил Кэри Фукунага, роль Бонда вновь сыграл Дэниел Крэйг. Это последний фильм бондианы для Крэйга, снявшегося уже в пяти картинах о знаменитом агенте MI6.