В Краснодаре умерла поэтесса блокадница Лидия Хямелянина

КРАСНОДАР, 26 января. /ТАСС/. Поэтесса блокадница Лидия Хямелянина умерла в Краснодаре в возрасте 86 лет. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Не стало Лидии Хямеляниной - поэтессы, очень сильной и одаренной женщины нашего края. Во время Великой Отечественной войны она воспитывалась в детском доме блокадного Ленинграда, пережила все ужасы трагедии города на Неве. В декабре 1943 года Лидия вместе с мамой переехала в Краснодар", - написал Кондратьев.

Он отметил, что именно на Кубани раскрылся творческий потенциал поэтессы. Также Кондратьев рассказал, что часто встречался с Хямеляниной на различных мероприятиях.

"Ее уважали и ценили в ветеранских кругах, ждали в учебных заведениях, где она делилась с молодежью своими воспоминаниями. Для всех нас Лидия Хямелянина навсегда останется примером истинного патриотизма и преданности своему Отечеству. Это большая утрата для всего края и для меня лично", - добавил глава региона.

Лидия Тимофеевна Хямелянина родилась в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны она воспитывалась в детском доме блокадного Ленинграда, который затем эвакуировали в село Алексеевка под Уфой. В декабре 1943 года Лидию нашла мама, забрала из детдома.