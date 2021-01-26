Мишустин предложил обсудить взаимные визиты ученых и артистов РФ и Белоруссии в 2021 году

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россия и Белоруссия обсудят возможности культурных и гуманитарных обменов в 2021 году, сказал во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече со своим белорусским коллегой Романом Головченко.

"Наряду с вопросами экономического сотрудничества особое внимание мы уделяем традиционно нашим культурно-гуманитарным связям, взаимодействию прежде всего в сфере образования, науки, культуры", - отметил Мишустин, подчеркнув, что в прошлом году было многое сделано в этой области.

"Считаю, что точно так же нам надо в этом году проработать возможности взаимных мероприятий, визитов наших ученых, деятелей образования, артистов", - сказал глава российского кабмина. Он предложил в ходе переговоров подробно обсудить эти и другие вопросы.

Мишустин также отметил состоявшийся 12 января пуск на полную мощность первого энергоблока Белорусской АЭС, построенной по российскому дизайну. По словам премьера, этот уникальный проект рассчитан на десятилетия, он откроет новые возможности для взаимодействия России и Белоруссии в сфере высоких технологий.