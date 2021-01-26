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Премьера российского мультфильма по мотивам сказки о Ганзеле и Гретель состоится в марте

По сюжету Гретель - один из лучших агентов сверхсекретного Отдела Магической Безопасности, а ее брат Ганзель - мошенник

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Анимационный фильм "Ганзель, Гретель и агентство магии" режиссера Алексея Цицилина по мотивам сказки братьев Гримм выйдет в широкий российский прокат 18 марта. Об этом сообщает во вторник пресс-служба прокатной компании Sony Pictures.

"Новый взгляд на одну из сказок Братьев Гримм зрители смогут увидеть 18 марта 2021 года", - рассказали в пресс-службе.

Приключенческий мультфильм создан студией Wizart Animation и кинокомпанией СТВ, участие в написании сценария принимали зарубежные специалисты. По сюжету Гретель станет одним из лучших агентов сверхсекретного Отдела Магической Безопасности. Ей поручают расследовать преступление века, а напарником девочки становится родной брат Ганзель, известный мошенник. Проект впервые представили на Каннском кинорынке в 2019 году.

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