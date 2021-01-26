В Рязанской области в 2022 году планируют завершить восстановление усадьбы Циолковского

ТАСС, 26 января. Открытие новых экспозиций и благоустройство территории дома-усадьбы в музее Константина Циолковского в Ижевском районе Рязанской области, где родился один из основоположников космической теории, запланировано в 2021-2022 годах и будет приурочено к 165-летию со дня рождения ученого. Об этом сообщил ТАСС во вторник министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

"Мы готовимся к 165-летию со дня рождения Константина Циолковского и 55-летию музея в Ижевском - на его родине. Эти даты отметим 17 сентября 2022 года. В доме-усадьбе Циолковского есть свободные площади, которые станут экспозиционными. Уже в этом году на цокольном этаже откроется экспозиция "Ремесла Ижевской волости", в следующем году, непосредственно к юбилею, будет открыта мемориальная экспозиция "Жизнь Циолковских в Ижевском" и завершится благоустройство территории у дома-усадьбы", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил Попов, село Ижевское, где находится малая родина Константина Циолковского, на протяжении нескольких веков известно как один из культурных центров региона, богатый промыслами - бондарством, бортничеством, кузнечеством и шорничеством. Тему происхождения родителей ученого и раннего детства Циолковского раскроют в экспозиции, которая откроется к сентябрю 2022 года. В этом году на развитие музея направят около 4 млн рублей, в следующем году - порядка 15 млн рублей.

"После завершения работ этот объект станет по-настоящему значимым местом посещения, его несколько лет приводили в порядок, здание было в не очень хорошем состоянии. Сейчас осталось поправить гидроизоляцию, для того, чтобы оборудовать экспозицию в цокольном этаже и благоустроить территорию - там предполагается разбить тематический "Звездный сад", - добавил собеседник агентства.

В Ижевском музее, который открыли к 110-летию со дня рождения Циолковского, сохранилась единственная детская фотография выдающегося ученого. Одно из центральных мест в экспозиции занимает единственный прижизненный скульптурный портрет Циолковского. В целом фонд музея насчитывает несколько тысяч экспонатов - это материалы о жизни и деятельности ученого-самоучки, в том числе самые ранние из дошедших до нас научных работ, астрономические чертежи, юношеские наброски к будущей книге "Грезы о Земле и небе". В селе установили памятник ученому.