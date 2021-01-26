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Умер шведский драматург Ларс Нурен

Ему было 76 лет
Ларс Нурен Will/ullstein bild via Getty Images
Описание
Ларс Нурен
© Will/ullstein bild via Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 26 января. /ТАСС/. Крупнейший современный шведский драматург Ларс Нурен скончался в Стокгольме на 77 году жизни после инфицирования COVID-19. Об этом во вторник сообщает его издательство Albert Bonniers.

"Сегодня издательство Albert Bonniers получило печальное задание от семьи - объявить, что Ларс Нурен скончался во вторник, 26 января 2021 года, вследствие COVID-19", - отмечено в сообщении для прессы.

Ларс Нурен дебютировал как поэт в 1960-е годы и с тех пор написал около 30 сборников стихов и прозы, а также около 60 пьес для театра, телевидения и радио.

С 1993 года он начал работать театральным и телевизионным режиссером, ставил пьесы Шекспира, Ибсена, Чехова. Руководил главным театром страны - Королевским драматическим в Стокгольме (1999 - 2007). В 2009 году Нурен возглавил Народный театр в городе Гётеборг. Постановщик также работал, в частности, в Комеди Франсез в Париже и Национальном театре в Осло.

Многие пьесы Нурена были переведены на разные языки мира, в том числе русский, и часто ставятся в разных странах.

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