Организаторы ММКФ надеются в апреле провести фестиваль в очном формате

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Организаторы Московского международного кинофестиваля, запланированного на 22-29 апреля, надеются провести его в очном формате, по крайней мере частично. Программу обычно утверждают за месяц до начала, рассказал ТАСС программный директор Кирилл Разлогов.

"С отбором никаких проблем нет, поскольку сейчас большинство фестивалей и кинорынков проводится онлайн. Сейчас идет Sundance в Америке, начинается кинофестиваль в Роттердаме, только что прошел большой кинорынок в Индии, будет кинорынок в Гонконге <…> Кроме того, достаточно много картин приходят по объявлению о приеме заявок на ММКФ. Смотров мало, а картин много, поэтому все стремятся попасть в программу. Мы надеемся, что фестиваль будет очным, хотя бы частично, в то время как значительная часть фестивалей сейчас уходит в заочный формат", - сказал Разлогов.

Он добавил, что традиционно программа фестиваля утверждается за месяц до его проведения. ММКФ в 2020 году прошел осенью в очном формате, несмотря на пандемию. Показы проходили с ограниченной заполняемостью зала при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.