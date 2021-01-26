Российский сериал "Сны Алисы" попал в топ лучших проектов Berlinale Series Market

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сериал телеканала ТВ-3 "Сны Алисы" включен в топ лучших проектов Berlinale Series Market, рассказали в пресс-службе вещателя.

"Сны Алисы" включили в топ самых интересных сериалов с наибольшим маркетинговым потенциалом, по версии отборочного комитета кинорынка Berlinale Series Market", - сказали в пресс-службе.

"Сны Алисы" будут эксклюзивно представлены международной аудитории в Германии вместе с 11 другими проектами со всего мира, также получившими премиальный статус Berlinale Series Market Selects. В их числе - испанский сериал Alive and Kicking от сценариста "Красных браслетов" Альберто Эспиносы, британский Finding Alice режиссера - номинанта на "Оскар" Роджера Голдби, датский Grow с участием актера Ларса Миккельсена, старшего брата Мадса Миккельсена, а также проекты из Германии, Италии, Франции, Нидерландов, Норвегии, Австралии и Канады.

"Сны Алисы" - мистический триллер, рассказывающий о старшекласснице из маленького северного городка, где действуют свои негласные правила. У 17-летней Алисы проблемы с приемной матерью и в школе, ей снятся страшные сны, которые предсказывают будущее. Режиссером выступил Андрей Джунковский ("Лучше, чем люди", "Бихэппи", "Сладкая жизнь"). В главной роли - Алина Гвасалия ("Дылды", "Красные браслеты"). В проекте также задействованы Екатерина Вилкова, Денис Шведов и Александра Ребенок.

Berlinale Series Market & Conference - сериальный кинорынок и специальное индустриальное событие Международного кинофестиваля в Берлине, организованное совместно представителями European Film Market, Berlinale Co-Production Market и Berlinale Talents.