Любимова предложила СПЧ создать рабочую группу по охране культурного наследия

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова на рабочей встрече с членами Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложила сформировать рабочую группу по обсуждению проектов законов в сфере сохранения и охраны объектов культурного наследия.

"Ольга Любимова предложила создать рабочую группу по обсуждению проектов нормативных правовых актов по теме сохранения и охраны объектов культурного наследия с обязательным включением в ее работу на правах постоянных членов представителей профессионального сообщества", - сообщает пресс-служба СПЧ во вторник."Это позволит повысить объективность и качество управленческих решений", - приводятся слова Любимовой в сообщении.

Глава СПЧ Валерий Фадеев обратил внимание на важность развития культуры для страны. "Валерий Фадеев отметил, что решение проблем развития страны лежит в гуманитарной среде и важно уделять внимание совместной работе в сфере культуры", - сообщает пресс-служба СПЧ.

Также на рабочей встрече обсуждались другие вопросы участия гражданского общества в реализации культурных проектов и инициатив. "Члены Совета обратили внимание на необходимость развивать в рамках национальной программы культурные связи Дальнего Востока с европейской частью России и ближайшими соседями, поддерживать литературные журналы как платформу для молодых писателей, искать варианты для показа и обсуждения в школах произведений отечественного кинематографа", - говорится в сообщении.