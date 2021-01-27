В Рязанской области в 2021 году начнется работа над проектированием центра Тарковского

ТАСС, 27 января. Проектирование музейного центра, посвященного режиссеру Андрею Тарковскому, в поселке Мясной Рязанской области планируют начать в 2021 году - после внесения изменений в градостроительную документацию. Об этом сообщил ТАСС министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

В январе 2016 года достопримечательное место в Мясном, связанное с жизнью и творчеством Андрея Тарковского, внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Тогда же утвердили предмет охраны объекта. В поселке расположен дом, некогда принадлежавший Андрею Тарковскому, режиссер приобрел его в 1970 году и приезжал сюда на протяжении 11 лет.

"Мы определились, где это место будет, сейчас вносятся изменения в генплан и в правила землепользования и застройки, после чего начнется проектирование. После утверждения документов мы ожидаем выделения средств на проектирование. Проектирование займет не меньше года, строительство - до двух лет. То есть через три года центр может появиться", - отметил собеседник агентства.

Как отметил Попов, в Мясном за счет региональных средств планируют строительство музейно-туристического центра Тарковского. Здание оснастят оборудованием для показа фильмов, организации выставок и сценических мероприятий, там откроют точки питания и продажи сувениров. Власти ведут переговоры о сотрудничестве с сыном режиссера, в собственности которого находится дом Тарковского, где сохранились его подлинные вещи и создана частная мемориальная экспозиция. В Мясном Тарковский проводил много времени, обдумывал сюжеты, которые вошли в основу его последних картин "Ностальгия", "Жертвоприношение", образы дома возникают и в фильме "Солярис".

"Для нас сейчас важно создание там центра приема туристов с кинозалом, с выставочными площадями. Место особое, имя особое, и понятно, что пространства, связанные с Тарковским, с удовольствием посещают любители кино. Интерес к этому месту очень серьезный, очень большой. Недаром Международный центр Тарковского проводит здесь летние школы для кинематографистов, которые всегда привлекают известных деятелей культуры не только России, но и зарубежья", - добавил Попов.

Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей. Среди самых известных фильмов режиссера - "Андрей Рублев", "Сталкер", "Иваново детство", "Жертвоприношение" ,"Ностальгия".