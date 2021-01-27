Театр Олега Табакова выпустит шоу-спектакль "Мольер, avec amour"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Московский театр Олега Табакова (ТОТ) на своей Сцене на Сухаревской представит 28 и 29 января премьеру шоу-спектакля "Мольер, avec amour" ("Мольер, с любовью") в постановке режиссера Сергея Газарова. Предпремьерные показы состоялись 25 и 26 января, сообщила ТАСС в среду пресс-атташе театра Ольга Андрейкина.

"В основе спектакля "Мольер, avec amour" - комедия "Полоумный Журден" Михаила Афанасьевича Булгакова, которая, в свою очередь, является адаптацией пьесы Жан-Батиста Мольера "Мещанин во дворянстве". Постановку осуществил режиссер Сергей Газаров. Исполнителями ролей выступают 22 артиста, в числе которых известные мастера и совсем молодые актеры, принятые в труппу только в нынешнем сезоне", - сказала Андрейкина.

Она напомнила, что впервые "Полоумный Журден" был поставлен Олегом Табаковым в его театре в 1985 году. "Это был легендарный спектакль, он шел много лет, и публика на него буквально "ломилась". В разные годы в спектакле переиграли чуть ли не все актеры труппы, в их числе был и Сергей Газаров", - отметила собеседница агентства.

Сам Газаров подтведил журналистам, что участвовал в нашумевшем спектакле в качестве актера "Табакерки". "Я играл господина Журдена, а потом и его жену - госпожу Журден", - уточнил он. "А вот как режиссер я никогда не ставил эту пьесу. Чтобы поставить ее, нужна идея, ход. Если бы я его не нашел, я бы к этой пьесе даже не приблизился", - признался Газаров.

"Мне кажется, что Мольер - это прежде всего любовь, очень нежная, открытая, изощренная, веселая, добрая, праздничная. Мне хотелось сделать акцент именно на этом. Сегодня в нашей жизни, особенно в пандемию, какой-то дефицит в празднике существует. Когда мы сидели на карантине, я вспомнил эту историю про "Полоумного Журдена", и возникло принципиально новое решение, но продолжающее этот праздник, эту фантасмагорию в хорошем смысле. Надо, чтобы зритель не скучал и получил что-то новое", - пояснил свою концепцию режиссер.

Для спектакля Сцену на Сухаревской трансформировали в подиум, вокруг которого рассадили зрителей. Артисты же на этих импровизированных подмостках играют как драматические актеры - поют, танцуют, фехтуют, а в конце даже устраивают модное дефиле. "Этот помост, который мы внедрили в зал, удивительно объединил нас со зрителем. Нам очень нужна энергия зрителей, их поддержка. Кстати, они тоже могут участвовать в нашем спектакле. Единственное, что нельзя делать публике, - это снимать маски и выходить на сцену", - заявил режиссер.

Создатели спектакля

Вместе с режиссером Сергеем Газаровым в постановочную группу вошли сценограф Александр Боровский, художник по костюмам Мария Боровская, которая, по ее словам, для 22 артистов, занятых в спектакле, сделала 75 костюмов в стиле Жан-Поля Готье. "За световую палитру отвечает Дамир Исмагилов, музыку написал композитор Алексей Айги, движением и пластикой занимается с актерами Леонид Тимцуник", - перечислила пресс-атташе.

"Фехтовальные номера в спектакле поставили братья Виктор и Олег Мазуренко - лауреаты проекта Чака Норриса "Звезды XXI века", мастера европейского исторического фехтования, - продолжила она. - Тренером и постановщиком латиноамериканских танцев стала Елизавета Дивак-Никовская, многократная чемпионка и призер международных танцевальных конкурсов. А тренером и постановщиком восточных танцев и танца живота (bellydance) была приглашена Анна Жлудова, чемпионка мира по bellydance 2018 года в Китае и России". "Это она научила танцу живота актрис Арину Автушенко, Наталью Качалову и Яну Сексте, исполняющих в спектакле роли восточных танцовщиц", - проинформировала собеседница агентства.

Что касается главной роли - господина Журдена, то в этом образе предстанет "старожил" Театра Олега Табакова актер Михаил Хомяков. "В свое время в спектакле Олега Табакова мы партнерствовали с Сергеем Газаровым: он играл Журдена, а я - жену Журдена, - поделился воспоминанием Хомяков. - Газаров - прекрасный актер, очень живой, очень смешной и азартный. Теперь роль Журдена выпала мне. Я с большой тревогой взялся за эту работу, потому что я не комик. Там, где комик выйдет, помолчит минуту, и будет всем смешно, то мне нужно постараться. Этот момент меня несколько смущал. Но режиссер сказал, что во мне есть такое начало. "Я знаю, что ты сможешь, ты сделаешь, давай дурачиться просто", - сказал он. И вот так мы весело и азартно репетировали, а уж что получится, не нам решать. Комедия всегда рождается на зрителе".

Роль госпожи Журден исполнит актер Александр Фисенко. Как он сообщил журналистам, впервые в женском образе он появился в спектакле Кирилла Серебренникова "Изображая жертву" в МХТ имени Чехова. "Там была сцена в бассейне, и мы с коллегой выходили в образе синхронисток. Небольшой эпизод как синхронистки готовятся к прыжку. Стояли в характерных позах, на каблуках и в купальниках. Ну а здесь, как говорится, уже пришлось "окунуться". Играть большую женскую роль - это очень интересно", - оценил артист.

В других ролях заняты: Люсиль - Анастасия Дворянская, Клеонт - Илья Богомолов, Маркиза Доримена - Ольга Красько, Маркиз Дорант - Владислав Миллер/Никита Уфимцев, Николь - Анастасия Тимушкова/Ксения Утехина, Ковьель - Севастьян Смышников, Учитель фехтования - Василий Бриченко, Философ Панкрасс - Игорь Петров, Учитель музыки и театра - Павел Шевандо, Учитель танцев - Александр Лимин/Павел Чернышев, Брэндавуан - Дмитрий Бродецкий, Нотариус - Алексей Усольцев, Дон Жуан - Аркадий Киселев, Статуя Командора - Владислав Наумов.

Мнение худрука

Свой комментарий по поводу нового проекта Театра Олега Табакова дал его художественный руководитель Владимир Машков.

"Полоумный Журден" - это был первый спектакль, который я посмотрел в театре Табакова, когда поступил на курс к Табакову, - сказал журналистам Машков. - Я помню это ошеломляющее действо в нашем подвальном театре, где были такие лавочки, плохо стоящие, и некоторые из них где-то через 15 или 20 минут вместе с людьми от радости стали валиться друг на друга. Был какой-то невероятный праздник!" "Этот спектакль шел долго, успешно. Да, у нас были такие постановки, которые позволяли следующему поколению прийти и заразиться театром", - констатировал Машков.

Не менее эмоционально высказался он и относительно нового спектакля "Мольер, avec amour". "Когда Сергей [Газаров] предложил версию, я с большим воодушевлением поддержал ее. У нас холдинг, не только театр, а и школа наша замечательная, ребята находятся с нами. Мы сейчас представляем новых, молодых актеров, воспитанников нашей школы. Тяжелое время сейчас, многие разучились радоваться, проявлять свои эмоции открыто. И вот такой спектакль-праздник. Все здесь для того, чтобы зритель радовался и любил жизнь", - заключил худрук Театра Олега Табакова.