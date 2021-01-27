Умер заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино Юрий Лахин умер в Москве на 69-м году жизни. Об этом сообщил уральский драматург Николай Коляда на своей странице в Facebook в среду.

"Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актером в Свердловской драме", - написал он.

Лахин родился 23 июля 1952 года в Запорожье. Вскоре после его рождения семья переехала на Урал, где он вырос и закончил школу. В 1978 году окончил Свердловское театральное училище. Работал в Свердловском академическом театре драмы, Театре на Покровке, театре "Сатирикон".

Лахин известен ролями в сериалах "Ликвидация", "Молодежка", "Вечный зов", "Громовы".