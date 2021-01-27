Умер актер "Гоголь-центра" Андрей Болсунов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Актер театра "Гоголь-центр" Андрей Болсунов умер на 52-м году жизни. Об этом говорится в официальном сообщении театра в среду.

"Сегодня умер актер Андрей Болсунов. Нашим зрителям он знаком по спектаклям "Палачи", "Молоко", "Девять", "Хармс. Мыр", "Пробуждение весны", "Страх". Андрей остался в труппе после того, как театр им. Гоголя стал "Гоголь-центром", и был важной и неотъемлемой частью нашей команды", - сообщается на официальной странице театра в Instagram. Причина смерти не уточняется.

В "Гоголь-центре" отмечают, что Болсунов был неизменно остроумным, жизнерадостным и деликатным человеком, харизматичным артистом и надежным партнером. "Команда "Гоголь-центра" выражает искренние соболезнования семье и близким Андрея", - добавляют в театре.

Болсунов родился 14 января 1969 года. Окончил Театральное училище им. Щепкина. С 1993 года - актер Театра им. Гоголя (с 2013 года - "Гоголь-центра").