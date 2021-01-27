В Калининграде обнаружили неизвестный ранее автограф Владимира Высоцкого

КАЛИНИНГРАД, 27 января. /ТАСС/. Неизвестный ранее автограф Владимира Высоцкого обнаружен в Калининграде спустя 40 лет после его гастролей в самый западный российский город. Об этом сообщила ТАСС в среду председатель клуба "Высоцкий в Калининграде" Марина Цветкова.

"Неизвестный до недавнего времени автограф Владимира Семеновича был случайно обнаружен нами в одной из гостевых книг калининградского спорткомплекса "Юность", где в июне 1980 года давал концерты, как тогда значилось в афишах, "артист театра и кино, автор-исполнитель Владимир Высоцкий", - рассказала она.

"Желаю процветания и добра - городу и дворцу, а, главное, людям", - написал Высоцкий размашистым почерком на альбомном листе после одного из концертов, "скрепив" написанное личной подписью. В какой из гастрольных дней 18-22 июня 1980 года была сделана запись - установить невозможно, под автографом дата не обозначена.

По словам Цветковой, "символично, что автограф Высоцкого был найден в период создания клуба "Высоцкий в Калининграде" и очередной годовщины со дня рождения поэта. (Высоцкий родился 25 января 1938 года) Она рассчитывает, что руководство спорткомплекса "Юность" предоставит возможность увидеть всем калининградцам этот автограф на выставке "Высоцкий в Калининграде. 40 лет вместе", которую планируется открыть в мае этого года в областном историко-художественном музее. Собеседница агентства отметила, что в экспозиции, открытие которой не состоялось в 2020 году из-за пандемии нового коронавируса, будут представлены различные артефакты, переданные клубу поклонниками творчества Высоцкого, концертные билеты тех июньских дней, сохраненные калининградцами, газетные публикации и многое другое, "связанное с пребыванием Высоцкого в городе".

В планах клуба также создание музея Высоцкого, документального фильма, сбор фото- и видеоархива тех памятных для многочисленных калининградцев и гостей города выступлений великого поэта и артиста.

Спустя несколько лет в память о пребывании Высоцкого в Калининграде была установлена памятная доска на спорткомплексе "Юность". А в Центральном парке культуры, рядом с Певческим полем, находится памятник: Владимир Семенович устало присел с гитарой на ступеньки, чтобы отдохнув, снова выйти на сцену.