Выставка в память о художнике Иване Чуйкове пройдет в Москве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Выставка "И прекрасный вид из окна", где будут показаны работы художника-концептуалиста Ивана Чуйкова, умершего в 2020 году после заражения коронавирусом, пройдет в московской галерее Ovcharenko с 3 февраля по 12 марта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе галереи в среду.

Художник умер 11 ноября в возрасте 85 лет. "Ovcharenko открывает выставку Ивана Чуйкова - первую после трагического ухода великого художника, аналитика и новатора, чей вклад в историю современного отечественного искусства еще предстоит осмыслить и описать", - рассказали в пресс-службе.

На выставке будут представлены два проекта. Первый - инсталляция "Теория отражения 1", открывшаяся в галерее 29 лет назад - 5 февраля 1992 года - и положившая начало творческому сотрудничеству Ovcharenko с Чуйковым. Второй проект - "Знаки, б/у", последняя персональная выставка художника в галерее в 2015 году. Она представляет собой серию из девяти объектов.

Иван Семенович Чуйков родился 22 мая 1935 года в Москве. Окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова в 1960 году. Первая его выставка открылась в 1957 году, во время Седьмого Всемирного фестиваля молодежи в Москве. С 1976 года участвовал в выставках неофициального искусства. Представитель неофициального искусства, участник группы "Сретенского бульвара", художник московского концептуализма. Живописец, график, автор множества объектов.

Работы Чуйкова находятся в крупных музейных и частных собраниях, в том числе в коллекциях Центра Помпиду в Париже, Художественного музея Зиммерли в Нью-Джерси, Русского музея в Санкт-Петербурге и Третьяковской галереи в Москве. В последние годы художник жил и работал в Москве и Кельне.