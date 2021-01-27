Русский музей включил в постоянную экспозицию скульптуру о блокаде, подаренную меценатом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Государственный Русский музей дополнил в среду выставку к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне скульптурой работы Михаила Переяславца на тему блокады Ленинграда. Композиция "Блокада. Ленинград. Мать и дитя", подаренная музею в 2020 году московским коллекционером Владимиром Некрасовым, останется после закрытия выставки в постоянной экспозиции, сообщил генеральный директор Русского музея Владимир Гусев.

"Сегодня, в день полного освобождения Ленинграда от блокады, в рамках выставки "Память", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, мы представляем новую для этой выставки и для коллекции Русского музея скульптуру. Выставка продлится до конца мая, а скульптура останется - она подарена Русскому музею и, как просил даритель, она всегда будет представлена в экспозиции музея", - сказал Гусев на презентации, которая транслировалась онлайн.

Михаил Переяславец (1949-2020) - известный московский скульптор, академик Российской академии художеств, Народный художник РФ, педагог, продолжатель известной художественной династии. Переяславец стал автором многочисленных портретов, жанровых композиций, более 50 памятников, установленных в городах России. Среди них памятники В. И. Сурикову в Москве, маршалам Советского Союза И. С. Коневу и К. И. Рокоссовскому, памятник "Погибшим в Аргунском ущелье Псковским воинам-десантникам", адмиралу Д. Н. Сенявину в Севастополе. В Петербурге у храма Воскресения Христова у Обводного канала установлен памятник императору Николаю II и императрице Александре Федоровне работы Переяславца.

Его произведение "Блокада. Ленинград. Мать и дитя", созданное в 1989 году, напоминает о трагических страницах истории города. Переяславец выполнил свою скульптуру с предельным реализмом: со страшной достоверностью изображена мертвая мать, обернутая простыней и перевязанная веревкой, с босыми ногами и руками, скованными в предсмертном жесте, и стоящий перед ней, смотрящий на нее закутанный маленький ребенок.

"Скульптура нерадостная, страшная, ведь и события страшные, трагические. Если возникает вопрос: "Нужна ли такая скульптура музею?", ведь музей, кто-то считает, это место для отдыха и медитации. Да, нужна. Музей, что особенно важно, хранит не только произведения, но и историческую память о прошлом России и обо всех событиях. Музей должен помнить и напоминать о шрамах в памяти, которые есть у каждого человека, семьи, города, страны", - отметил Гусев.

Русский музей - первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства, основанный в 1895 году. Коллекция Русского музея включает около 400 тыс. экспонатов, она охватывает все исторические периоды, виды и жанры русского искусства, его основные направления и школы с Х по ХХI век. В 2020 году музей получил в дар коллекцию предпринимателя Владимира Некрасова, в которой более 600 произведений российского искусства XX века.