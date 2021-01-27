Иван Краско вернулся на сцену в Петербурге после перерыва, связанного с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Народный артист России Иван Краско вернулся на сцену после перерыва в несколько месяцев из-за перенесенной им новой коронавирусной инфекции. Актер в среду сыграл в спектакле "Я вернулся в мой город" Санкт-Петербургского Академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской.

"Сегодня [я играю] в спектакле, посвященном нашему театру и полному освобождению нашего города от блокады, - рассказал ТАСС Краско. Он также поделился творческими планами на ближайшее время. - 30 [января] - "Доходное место", это старый спектакль, он давно идет, а 8 февраля я играю "Утоли моя печали…", <…> мы играем его уже 21-й год. И есть антрепризный спектакль "Виновник торжества" это в Выборгском дворце культуры".

90-летний артист признался, что перенес коронавирус в легкой форме.

"Но приятного мало, потому что был пик такой, <...> как я его называю, провозвестник инсульта. <…> Но слава богу, что это кончилось. Поймал он меня, этот коронавирус, когда я отыграл в театре в начале октября - сначала творческий вечер на Малой сцене, а потом "Тише, афиняне!", где я Сократ. И главное, что он поймал меня в пик усталости", - отметил Краско.

Спектакль "Я вернулся в мой город" в театре называют объяснением в любви Петербургу, на сцене театра постановка идет с 2018 года. В программе - стихи Ольги Берггольц, Анны Ахматовой, Давида Самойлова, Алика Ривина, блокадные воспоминания Елены Алешиной, песни "Служили два друга" и "Ленинград мой" и другие фрагменты, посвященные блокаде и войне. Театр имени Веры Комиссаржевской был создан 18 октября 1942 года, поэтому горожане старшего поколения долгое время называли его "блокадным".

Краско снялся более чем в шестидесяти фильмах, в том числе "Принц и нищий", "Блокада", "Конец императора тайги", "Эскадрон гусар летучих", "Сын полка", а также в сериалах. С 1965 года актер работает в театре имени Комиссаржевской в Петербурге.