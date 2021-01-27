В Белграде открыли памятник Стефану Немане авторства Александра Рукавишникова

БЕЛГРАД, 27 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Памятник основателю средневекового сербского государства Стефану Немане авторства российского скульптора Александра Рукавишникова открыли в среду в Белграде. Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, в церемонии открытия приняли участие президент Сербии Александар Вучич, председатель президиума Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, а также многочисленные министры, политики и общественные деятели.

Церемония прошла на отреставрированной Савской площади в центре Белграда в сербский государственный праздник - День св. Саввы. Президент Сербии Александар Вучич в начале своего выступления отметил особую роль в установке памятника Патриарха Сербского Иринея, умершего от коронавируса в конце прошлого года.

"Напротив нас, в конце Неманиной улицы находится храм, посвященный сыну Стефана Немани - святому Савве, нам удалось достроить этот храм, украсить его дивной мозаикой, сделать лучшим в мире. А сегодня мы открываем памятник основателю нашей страны, который мечом создавал и защищал Сербию. В монастыре Хиландар, где Неманя был первоначально похоронен, из его гроба растет виноградная лоза, которая напоминает нам, как важно иметь корень, чтобы существовать. Этот памятник в первую очередь говорит о нас, о том, кем мы были, и кем мы хотим стать сегодня, то, что мы строим сегодня, должно стать наследием для будущего", - заявил Вучич.

Александар Вучич особо поблагодарил автора памятника Александра Рукавишникова, назвав его "одним из величайших скульпторов современности, чьи произведения стоят по всему миру, а теперь и в Сербии".

На заключительных словах речи президента включилось полное освещение памятника, после чего зазвонили колокола всех белградских церквей, включая храм св. Саввы.

История монумента

В 2017 году Сербия отмечала 800-летие провозглашения сербского средневекового государства королевством. В честь этого события было принято решение установить памятник основателю сербской династии Неманичей - Стефану Немане. Год спустя на международном конкурсе победил проект памятника российского скульптора Александра Рукавишникова. По словам мастера, на создание памятника его вдохновили сербские средневековые фрески и монастыри.

Памятник высотой 23 м стал самым большим монументом Белграда, он расположен на реконструированной Савской площади перед старым зданием железнодорожного вокзала, в котором разместится Исторический музей Сербии. Детали памятника были доставлены из Москвы в Белград летом 2020 года, после чего шесть месяцев непрерывно продолжался монтаж величественного монумента. Памятник стоит на постаменте в виде византийского шлема, что символизирует связь сербской культуры с Византией. В правой руке Стефан Неманя держит меч, а в левой - Хиландарскую грамоту, которую сербские историки называют "декларацией независимости Сербии средних веков".

Династия Неманичей правила Сербией 200 лет - с 1170 по 1371 год. Ее родоначальник - великий жупан Стефан Неманя (преподобный Симеон Мироточивый, 1114-1199), он объединил сербские земли, заложил основы сербской государственности и основал самые значимые сербские монастыри. Его сыновья - святой Савва Сербский (1169-1236), первый архиепископ сербской автокефальной православной церкви, и первый сербский король Стефан Первовенчанный (1196-1227) - внесли огромный вклад в сербскую историю и культуру на века вперед.