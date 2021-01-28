Форум Art Moscow Online с участием экспертов со всего мира пройдет в Москве

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Международный форум Art Moscow Online, посвященный в том числе влиянию пандемии на искусство, пройдет в четверг онлайн и объединит около 80 экспертов со всего мира. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мероприятия.

"В рамках Art Moscow Online выступят около 80 спикеров, половина из них - зарубежные. Художники и эксперты обсудят последствия пандемии, поиск новых диджитал-механик и трансформацию консервативной арт-среды, а также поделятся опытом в сфере меценатства и коллекционирования", - рассказали в пресс-службе. Присоединиться к онлайн-трансляции мероприятий форума можно будет бесплатно.

Среди зарубежных хедлайнеров - директор музея Лувр в Абу-Даби Мануэль Рабате, фотограф Мартин Парр, кинорежиссер, сценарист и художник Марта Файнс, художник Чжан Хуань и другие. На форуме выступят также директор Пушкинского музея Марина Лошак, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, художники Владимир Дубосарский, группа AES+F. Трансляция программы будет вестись на сайте форума, площадках информационных партнеров.

Мировые художники и эксперты обсудят в том числе и последствия пандемии, оказавших влияние на сферу искусства. По мнению директора форума Art Moscow Online, генерального директора компании "Экспо-Парк Выставочные проекты" Василия Бычкова, происходящее дало новый виток развития культуры.

"Art Moscow Online - это уникальный форум, который призван показать актуальный срез происходящего не только в искусстве, но и в дизайне, архитектуре, коллекционировании, задать культурную повестку на 2021 год. А онлайн-формат позволит погрузиться в арт-среду каждому желающему, не выходя из дома", - прокомментировал он.