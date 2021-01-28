В Москве в 2021 году пройдет кинофестиваль "Мир сквозь тишину", посвященный жизни глухих

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Второй международный кинофестиваль "Мир сквозь тишину", посвященный жизни людей с нарушениями слуха, пройдет в 2021 году в Москве после отмены связанных с коронавирусом ограничений. Об этом сообщил ТАСС в четверг президент Всероссийской организации глухих (ВОГ) Станислав Иванов.

"Международный фестиваль кино и визуальных искусств "Мир сквозь тишину" пройдет в этом году в Москве после полной отмены ограничений по коронавирусу. Организатором станет Всероссийское общество глухих. Зрителям фестиваля будут представлены 17 иностранных кинокартин и несколько отечественных", - сказал Иванов.

Первый международный фестиваль кино и визуальных искусств "Мир сквозь тишину" прошел в Москве в 2019 году, в нем участвовали 16 прошедших конкурсный отбор фильмов, созданных кинематографистами из США, Канады, Италии, Польши, Литвы и России. Главный приз получил фильм американского режиссера Марка Вуда "Крепкий орешек".

"В нашем обществе есть досадный стереотип о том, что если человек не слышит, то он ни на что не способен. На самом деле глухие и слабослышащие люди тонко чувствуют окружающий мир и обладают неповторимыми креативными способностями - чего только стоит умение петь на жестовом языке. Интеграция в креативные индустрии нашей страны жизненно важна глухому сообществу. Уверен, что кинофестиваль поможет ускорить этот процесс и станет местом живой дискуссии об общечеловеческих ценностях и искусстве", - считает Иванов.

По мнению члена жюри первого фестиваля "Мир сквозь тишину", директора театра "Недослов" Сергея Бидного, отечественному кино для людей с нарушениями слуха стоит брать пример с российских театров, специализирующихся на этой теме и уже получивших признание за рубежом. Его мнение приводит пресс-служба ВОГ в пресс-релизе, посвященном предстоящему кинофестивалю.

"Актеры театра с инвалидностью по слуху уже получили известность не только в России, но и за рубежом. В нашей стране были разработаны и освоены уникальные методики воспитания и профессионального обучения таких актеров. На стыке пластики и жеста мы создаем новые жанры. Кинематограф вполне может брать пример с театра. Только общими усилиями мы сможем развивать инклюзивное визуальное искусство в нашей стране", - цитирует Бидного пресс-служба ВОГ.