Санкт-Петербург и Волгоградская область договорились сотрудничать в культурных проектах

ВОЛГОГРАД, 28 января. /ТАСС/. Реализация совместных проектов в сфере культуры, проведение театральных гастролей, концертных программ, взаимодействие библиотек, музеев и многое другое - все это стало предметом документа о развитии сотрудничества, который подписали председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко и глава комитета культуры Волгоградской области Станислав Малых. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе администрации волгоградского региона.

"Подписанный сегодня в ходе рабочей встречи документ предусматривает реализацию совместных проектов в очном и дистанционном форматах, в том числе проведение гастролей театральных коллективов, совместных и обменных концертных программ, организацию выставок, мастер-классов и стажировок, мероприятия для налаживания эффективного взаимодействия в библиотечном и музейном деле", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Санкт-Петербург и Волгоград также обменяются опытом реализации национального проекта "Культура", лучшими практиками, возможностями инновационного развития, в том числе через широкое внедрение информационных технологий, востребованность которых возросла в пандемию.

В комитете культуры Волгоградской области отметили, что 27 января, в день 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда, в большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича состоялся концерт Волгоградского академического симфонического оркестра "Ленинград - Сталинград. Военные строфы". В программу концерта вошли сочинения Александра Глазунова, Рейнгольда Глиэра, Сергея Рахманинова и Дмитрия Шостаковича. Солистами на концерте выступили выдающийся московский пианист Андрей Гугнин и ведущая солистка Ростовского музыкального театра Наталья Дмитриевская. Художественный руководитель программы - главный дирижёр Волгоградского академического симфонического оркестра заслуженный артист России Андрей Аниханов.