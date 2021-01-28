Выставка китайского художника Чжан Хуаня пройдет в Москве

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Выставка китайского художника Чжан Хуаня, где покажут его картины из серии "Любовь", пройдет в московской галерее ГУМ-Red-Line с 9 февраля по 8 апреля этого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта в четверг.

"9 февраля 2021 года ГУМ-Red-Line на Красной площади совместно с Pearl Lam Galleries откроет выставку "Чжан Хуань. Любовь как мудрость", которая представит работы известного современного китайского художника Чжан Хуаня", - рассказали в пресс-службе.

Там пояснили, что на выставке можно будет увидеть две картины из серии "Любовь", созданной в прошлом году. Эти работы ранее были представлены на выставке "Чжан Хуань. В пепле истории" в Эрмитаже, а позже примут участие в масштабной ретроспективе художника на Венецианской биеннале. Картины были созданы в условиях изоляции как концентрированное личное переживание ситуации в Китае и мире, способ сохранить память о жертвах пандемии.

Чжан Хуань, завоевавший популярность в своей стране и за ее пределами, живет и работает в Шанхае и Нью-Йорке, сочетая в своем творчестве западные художественные приемы с концепциями традиционной китайской культуры. В своих работах художник регулярно затрагивает вопросы религии, семьи, политики, культуры, бедности и голода.

Он создает живописные произведения в уникальной технике: большинство его масштабных работ написаны пеплом от благовоний из буддийских храмов.