Ваш маленький актер. Как поставить спектакль дома с детьми и извлечь из этого пользу

У нас получился не просто гид по созданию постановки, но и история о том, как решить внутренние проблемы, найти общий язык с ребенком, а еще наконец выкинуть ненужные вещи, напоследок подарив им магическую историю.
Сначала решите — для чего вам это надо?
С чего начать постановку спектакля? Все герои моего текста сходятся во мнении: решить, готовы ли вы сами к этому. "Важно понять родителям, какая цель. Может быть развивающая: дать ребенку какие-то навыки под наблюдением родителей. Может быть, цель — хорошо провести время и улучшить эмоциональные взаимоотношения между членами семьи. И третья цель — она может быть терапевтическая, то есть помочь решить какие-то проблемы", — поделилась психолог и эксперт по взаимоотношениям между ребенком и родителями Наталья Искра. Успех вашей постановки будет зависеть в большей степени именно от включенности взрослых в процесс, особенно с маленькими детьми.
"Здесь нужно быть очень включенным в процесс, показать энтузиазм", — говорит психолог Михаил Симаков, сотрудник центра психологического развития и обучения детей и подростков "Архитектура Будущего". "Спросите ребенка, кем бы он хотел быть, каким персонажем, обсуждайте с ним сюжет. Ключевой момент, чтобы он чувствовал вовлеченность в процесс и был занят созданием всего этого. И самое важное — не забывать, что это всего лишь дети и они еще пока не все знают и не все умеют. Всегда говорите своему ребенку, что вы рядышком и что у него все получится".
Если ребенок не сразу включается в работу, попробуйте его разговорить. Не обязательно все от начала и до конца должен делать малыш. Попробуйте позадавать наводящие вопросы, придумайте героя, спросите, как его зовут, есть ли у него друзья, чем он любит заниматься. Такой совет дает Михаил Плутахин, актер Мастерской Брусникина, режиссер и создатель "Школы Чуть-чутей", особого пространства, где в игровой, творческой форме дети обучаются науке, истории и даже астрономии.
"Наша основная задача — с помощью объединения театра и науки, через рисунки, игру помочь детям полюбить учиться. Мы начинаем с того, что на базе каких-то фактов сочиняем истории и персонажей. Так получается, что дети не просто выдумывают какую-то сказку, но извлекают пользу, узнают что-то, запоминают новую информацию. Превращают сухие факты в настоящее приключение".
Предметный театр
Научно-приключенческий формат подойдет либо совсем малышам, либо школьникам младшего возраста, которые, например, испытывают трудности с запоминанием новой и сложной информации. "Просто подумайте, что сейчас изучает ваш ребенок, — советует Плутахин. — Ну, например, мы с детьми изучали планету Марс, а за основу взяли всем известного "Колобка" и превратили его в суперкосмическую историю. У Марса два спутника — Фобос и Деймос, страх и ужас. И Деймос — он с каждым годом уходит от Марса, становится дальше. И мы придумали сказку, как Деймос ушел от Марса. Разные планеты зазывали его стать своим спутником, он к Земле полетел, Земля захотела, еще один спутник чтобы был, к Венере полетел — у Венеры нет спутника, она мечтает о нем. К Меркурию полетел — у него тоже нет спутников, он мечтает о спутнике, умоляет, чтобы Деймос стал его другом. И в итоге он от всех ушел и Солнце его съело". Так с помощью сказки дети могут выучить названия планет, узнать, на каком отдалении они находятся от Солнца, в чем их особенности, сколько у них спутников.
После этого начинается самое, наверное, сложное: собственно, сделать из истории театр. Определитесь, какой это будет формат — сами ли вы будете играть на сцене или сделаете кукольную историю. В "Школе Чуть-чутей", например, предпочитают второй. "Возьмите коробку побольше, вырежьте в ней квадрат, и получится у вас сцена, — рассказывает Плутахин. — Дальше вам надо это пространство украсить, сделать задник, можно даже несколько, и менять их, когда меняется действие. А можно и вообще без коробки — разыграйте на столе, сделайте спектакль-путешествие, а все зрители пускай сидят вокруг". В качестве материалов можно использовать все, что есть в доме, — вылепить героев из пластилина, вырезать из бумаги или превратить в них любимые игрушки.
Другой формат — теневой театр, который, кстати, очень нравится детям. Герои — это не обязательно ваши руки, складывающиеся в разные фигуры. На самом деле это, наверное, самый простой способ в домашних условиях. Вам нужна простыня (или даже не нужна, если есть свободная стена для этого), источник света (подойдет фонарик от телефона) и немного времени, чтобы вырезать из бумаги персонажей и, например, здания или деревья, если герои путешествуют.
Любит игру теней и главный художник Электротеатра Станиславский и куратор направления "художник театра и кино" в Школе дизайна ВШЭ Анастасия Нефедова. "Тень поможет вам выкрутиться из самых непростых ситуаций, и это очень богатая история. Например, вам вдруг нужно архитектурное фантазийное сооружение, можно же его вырезать силуэтом и пуститься в такое теневое плавание. Это очень, кстати, красиво. Я сама брала рулонами бумагу, и мы с детьми ее отматывали и на ней начинали все вместе рисовать замки или что-то вырезать, делать окошки, а в этих окошках уже жили наши персонажи".
Как из табуретки сделать корабль
Кукольный театр кажется самым простым решением в ситуации, когда у вас нет опыта, а никто, например, особо не хочет перевоплощаться в других героев. На карантине Нефедова вместе с детьми в Zoom сделала спектакль по пьесе Мориса Метерлинка "Синяя птица". В ход шли все подручные средства, которыми были окружены создатели. "Даже из хлебушка, из молочка, из всего, что под рукой, вдруг рождаются какие-то фантастические образы, красавицы выходят, злыдни, темпераментный огонь выскакивает, и оттуда начинает раскручиваться фантазия", — поделилась художница.
Если ребенок не может ничего придумать, помогите ему и начните сами фантазировать. "В такие моменты просто какая-то магия происходит. Ты ему говоришь, а давай у нас ручка будет молотком, и у него включается фантазия так, что ты потом за ним уже не успеешь". Плед превращается в волшебный плащ, перевернутая табуретка — в корабль, журналы — в парус. "Обращайте внимание на своего ребенка, обычно нужна просто пара ключевых фраз, предложить ему решить какую-то задачу, оттолкнуться от чего-то — дальше он может напридумывать такого, что вся квартира преобразится в волшебное царство".
Для своего театра используйте все, что завалялось у вас в чулане, достаньте старые ткани, одежду, которые вам не нужны, сшейте это все вместе, сделайте ковер-самолет. "А детям очень будет приятно использовать свои собственные вещи: уж они-то точно помогут добраться в тридесятое царство".
Театр с актерами
Психологи говорят, что театр может иметь терапевтический эффект, если есть проблемы в школе или недопонимание между ребенком и теми, кто его окружает. "Чем старше — тем это более актуально, общий процесс придумывания, креативный процесс, когда взрослый показывает, что готов слушать. Это тренировка умения договариваться. Ведь для подростков особенно важно, чтобы к их мнению прислушивались. Кроме того, работая вместе над спектаклем, родители могут пойти на уступки ребенку, то есть получается такое крутое упражнение на равные позиции", — считает психолог Михаил Симаков.
Если вам известна проблема, попробуйте вплести ее в саму канву сюжета. "Есть какие-то ситуации неуспеха, их можно отразить в сценарии, чтобы не ребенок научился проживать эти ситуации, а персонаж. Потому что персонажу очень легко, потому что это же не живой человек, не конкретный. И он может попробовать себя вести по-разному", — добавляет Симаков. На примере театра можно поставить ребенка на чужое место: например, на место того, кого все время задирают, или, наоборот, на место хулигана или учителя, который все время что-то требует. Так можно начать разбираться в сути поступков каких-то людей.
Что же поставить с детьми постарше, которых уже не увлечешь сказками про магию и ковры-самолеты? Конечно, классику. Можно брать взрослые сюжеты, с которыми дети встретятся через несколько лет, и переделывать их на более простой лад, советует CEO и автор проекта Stanislavsky, актер театра "Практика" Данила Ариков. В его детской театральной студии Stanislavsky занимаются ребята от семи до 12 лет, декорации и реквизит для своих спектаклей они делают вместе — так все более глубоко знакомятся с театром. "Конечно, выбор сюжета — это дело вкуса, но я бы рекомендовал брать то, что связано с классической музыкой, она уже в себе содержит невероятную информацию, посыл, энергию".
Дальше — вам нужно либо перепридумать сюжет, либо просто расписать его на сцены, где что случается, прописать диалоги, то есть сделать сценарий. Получается каркас, к которому уже можно подбирать музыку, декорации и костюмы. "Это, конечно, большая художественная работа, где в дело идет все, что есть под рукой, всякие бабушкины наряды из шкафа, ковры, лыжи из коридора… У меня такой принцип: ничего не покупать. Такая же история, как на фестивале Burning Man, — ты не должен оставлять следов".
Если это ваша первая такая инициатива, то маленький актер может застесняться. Ариков считает, что на это не надо обращать внимание, вообще нельзя делать акцент на какой-то скованности. "Если вы говорите об этом ребенку, то вы уже давите, требуете результата. Лучше показать ему, как это сделать легко, чтобы он почувствовал, что ему ничего не угрожает, что его никто не осудит. Самое главное — ничего не требовать и ничего не ждать. Покажите пример". Чем больше вы теплоты и своего внимания подарите детям, тем лучше и будет результат.
Психологи тоже делятся советами. Симаков предлагает больше включаться в процесс родителям. "Обычно дети стесняются, потому что думают, что будут выглядеть глупо, что над ним посмеются. Родители тут как раз могут стать хорошим примером, что это все не глупо и не смешно, именно взрослые тут должны взять на себя такой основной удар — тоже выглядеть глупо. Помните все эти фотографии из интернета, где родители наряжаются вместе со своими детьми на какие-то праздники, отцы с бантиками и так далее? Тут они даже глупее выглядят, чем дети, зато все счастливы!"
Театр можно сделать из всего вокруг, главное — войти в раж. И вот небольшой чек-лист, к которому вы можете обращаться, если решитесь на такое увлекательное занятие:
- решите, для чего вы делаете театр: для развлечения или для образовательных целей;
- придумайте историю вместе с ребенком; она не обязательно должна быть полностью оригинальной, если сомневаетесь — начните пересочинять любимую сказку;
- назначьте дату — так ребенок будет чувствовать, что это особенный день; предложите пригласить друзей и близких или используйте в качестве зрителей любимые игрушки, можно даже напечатать билеты для гостей;
- определитесь с форматом — сами ли вы хотите разыграть историю или используете для этого предметы;
- оглянитесь вокруг и подумайте, что можно использовать для декораций и костюмов;
- предложите ребенку проверять, все ли готово — выучили ли все герои свои роли, готовы ли декорации и так далее;
- подбодрите своего детеныша и обязательно похвалите после.
Кадрия Садыкова