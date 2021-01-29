Ваш маленький актер. Как поставить спектакль дома с детьми и извлечь из этого пользу

Это может быть космическая сказка про Колобка с планетами в главной роли, теневой спектакль про спасение принцессы или даже "Война и мир" для школьников младшего возраста. Актеры, режиссеры, художник и детские психологи дают советы родителям, которые решили сделать театр дома

У нас получился не просто гид по созданию постановки, но и история о том, как решить внутренние проблемы, найти общий язык с ребенком, а еще наконец выкинуть ненужные вещи, напоследок подарив им магическую историю. Сначала решите — для чего вам это надо? С чего начать постановку спектакля? Все герои моего текста сходятся во мнении: решить, готовы ли вы сами к этому. "Важно понять родителям, какая цель. Может быть развивающая: дать ребенку какие-то навыки под наблюдением родителей. Может быть, цель — хорошо провести время и улучшить эмоциональные взаимоотношения между членами семьи. И третья цель — она может быть терапевтическая, то есть помочь решить какие-то проблемы", — поделилась психолог и эксперт по взаимоотношениям между ребенком и родителями Наталья Искра. Успех вашей постановки будет зависеть в большей степени именно от включенности взрослых в процесс, особенно с маленькими детьми.

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"Здесь нужно быть очень включенным в процесс, показать энтузиазм", — говорит психолог Михаил Симаков, сотрудник центра психологического развития и обучения детей и подростков "Архитектура Будущего". "Спросите ребенка, кем бы он хотел быть, каким персонажем, обсуждайте с ним сюжет. Ключевой момент, чтобы он чувствовал вовлеченность в процесс и был занят созданием всего этого. И самое важное — не забывать, что это всего лишь дети и они еще пока не все знают и не все умеют. Всегда говорите своему ребенку, что вы рядышком и что у него все получится". Если ребенок не сразу включается в работу, попробуйте его разговорить. Не обязательно все от начала и до конца должен делать малыш. Попробуйте позадавать наводящие вопросы, придумайте героя, спросите, как его зовут, есть ли у него друзья, чем он любит заниматься. Такой совет дает Михаил Плутахин, актер Мастерской Брусникина, режиссер и создатель "Школы Чуть-чутей", особого пространства, где в игровой, творческой форме дети обучаются науке, истории и даже астрономии. "Наша основная задача — с помощью объединения театра и науки, через рисунки, игру помочь детям полюбить учиться. Мы начинаем с того, что на базе каких-то фактов сочиняем истории и персонажей. Так получается, что дети не просто выдумывают какую-то сказку, но извлекают пользу, узнают что-то, запоминают новую информацию. Превращают сухие факты в настоящее приключение". Предметный театр Научно-приключенческий формат подойдет либо совсем малышам, либо школьникам младшего возраста, которые, например, испытывают трудности с запоминанием новой и сложной информации. "Просто подумайте, что сейчас изучает ваш ребенок, — советует Плутахин. — Ну, например, мы с детьми изучали планету Марс, а за основу взяли всем известного "Колобка" и превратили его в суперкосмическую историю. У Марса два спутника — Фобос и Деймос, страх и ужас. И Деймос — он с каждым годом уходит от Марса, становится дальше. И мы придумали сказку, как Деймос ушел от Марса. Разные планеты зазывали его стать своим спутником, он к Земле полетел, Земля захотела, еще один спутник чтобы был, к Венере полетел — у Венеры нет спутника, она мечтает о нем. К Меркурию полетел — у него тоже нет спутников, он мечтает о спутнике, умоляет, чтобы Деймос стал его другом. И в итоге он от всех ушел и Солнце его съело". Так с помощью сказки дети могут выучить названия планет, узнать, на каком отдалении они находятся от Солнца, в чем их особенности, сколько у них спутников. После этого начинается самое, наверное, сложное: собственно, сделать из истории театр. Определитесь, какой это будет формат — сами ли вы будете играть на сцене или сделаете кукольную историю. В "Школе Чуть-чутей", например, предпочитают второй. "Возьмите коробку побольше, вырежьте в ней квадрат, и получится у вас сцена, — рассказывает Плутахин. — Дальше вам надо это пространство украсить, сделать задник, можно даже несколько, и менять их, когда меняется действие. А можно и вообще без коробки — разыграйте на столе, сделайте спектакль-путешествие, а все зрители пускай сидят вокруг". В качестве материалов можно использовать все, что есть в доме, — вылепить героев из пластилина, вырезать из бумаги или превратить в них любимые игрушки.

Описание Театр теней — формат, который легко устроить в домашних условиях © Ольга Жукович/Детская театральная студия Stanislavsky

Другой формат — теневой театр, который, кстати, очень нравится детям. Герои — это не обязательно ваши руки, складывающиеся в разные фигуры. На самом деле это, наверное, самый простой способ в домашних условиях. Вам нужна простыня (или даже не нужна, если есть свободная стена для этого), источник света (подойдет фонарик от телефона) и немного времени, чтобы вырезать из бумаги персонажей и, например, здания или деревья, если герои путешествуют. Любит игру теней и главный художник Электротеатра Станиславский и куратор направления "художник театра и кино" в Школе дизайна ВШЭ Анастасия Нефедова. "Тень поможет вам выкрутиться из самых непростых ситуаций, и это очень богатая история. Например, вам вдруг нужно архитектурное фантазийное сооружение, можно же его вырезать силуэтом и пуститься в такое теневое плавание. Это очень, кстати, красиво. Я сама брала рулонами бумагу, и мы с детьми ее отматывали и на ней начинали все вместе рисовать замки или что-то вырезать, делать окошки, а в этих окошках уже жили наши персонажи". Как из табуретки сделать корабль Кукольный театр кажется самым простым решением в ситуации, когда у вас нет опыта, а никто, например, особо не хочет перевоплощаться в других героев. На карантине Нефедова вместе с детьми в Zoom сделала спектакль по пьесе Мориса Метерлинка "Синяя птица". В ход шли все подручные средства, которыми были окружены создатели. "Даже из хлебушка, из молочка, из всего, что под рукой, вдруг рождаются какие-то фантастические образы, красавицы выходят, злыдни, темпераментный огонь выскакивает, и оттуда начинает раскручиваться фантазия", — поделилась художница.

' YouTube / Электротеатр Станиславский'

Если ребенок не может ничего придумать, помогите ему и начните сами фантазировать. "В такие моменты просто какая-то магия происходит. Ты ему говоришь, а давай у нас ручка будет молотком, и у него включается фантазия так, что ты потом за ним уже не успеешь". Плед превращается в волшебный плащ, перевернутая табуретка — в корабль, журналы — в парус. "Обращайте внимание на своего ребенка, обычно нужна просто пара ключевых фраз, предложить ему решить какую-то задачу, оттолкнуться от чего-то — дальше он может напридумывать такого, что вся квартира преобразится в волшебное царство". Для своего театра используйте все, что завалялось у вас в чулане, достаньте старые ткани, одежду, которые вам не нужны, сшейте это все вместе, сделайте ковер-самолет. "А детям очень будет приятно использовать свои собственные вещи: уж они-то точно помогут добраться в тридесятое царство". Театр с актерами Психологи говорят, что театр может иметь терапевтический эффект, если есть проблемы в школе или недопонимание между ребенком и теми, кто его окружает. "Чем старше — тем это более актуально, общий процесс придумывания, креативный процесс, когда взрослый показывает, что готов слушать. Это тренировка умения договариваться. Ведь для подростков особенно важно, чтобы к их мнению прислушивались. Кроме того, работая вместе над спектаклем, родители могут пойти на уступки ребенку, то есть получается такое крутое упражнение на равные позиции", — считает психолог Михаил Симаков. Если вам известна проблема, попробуйте вплести ее в саму канву сюжета. "Есть какие-то ситуации неуспеха, их можно отразить в сценарии, чтобы не ребенок научился проживать эти ситуации, а персонаж. Потому что персонажу очень легко, потому что это же не живой человек, не конкретный. И он может попробовать себя вести по-разному", — добавляет Симаков. На примере театра можно поставить ребенка на чужое место: например, на место того, кого все время задирают, или, наоборот, на место хулигана или учителя, который все время что-то требует. Так можно начать разбираться в сути поступков каких-то людей. Что же поставить с детьми постарше, которых уже не увлечешь сказками про магию и ковры-самолеты? Конечно, классику. Можно брать взрослые сюжеты, с которыми дети встретятся через несколько лет, и переделывать их на более простой лад, советует CEO и автор проекта Stanislavsky, актер театра "Практика" Данила Ариков. В его детской театральной студии Stanislavsky занимаются ребята от семи до 12 лет, декорации и реквизит для своих спектаклей они делают вместе — так все более глубоко знакомятся с театром. "Конечно, выбор сюжета — это дело вкуса, но я бы рекомендовал брать то, что связано с классической музыкой, она уже в себе содержит невероятную информацию, посыл, энергию".

Описание Спектакль "Вишневый сад" в студии Stanislavsky поставили в японских декорациях © Ольга Жукович/Детская театральная студия Stanislavsky