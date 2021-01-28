Петербургский композитор Антон Лубченко стал худруком волгоградского оперного театра

ВОЛГОГРАД, 28 января. /ТАСС/. Петербургский композитор и дирижер Антон Лубченко стал художественным руководителем старейшего в Волгограде оперного театра "Царицынская опера". Об этом в четверг сообщила журналистам руководитель пресс-службы театра Анжела Буцких.

"Лауреат премии правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства Антон Лубченко приступил к работе в качестве художественного руководителя "Царицынской оперы" в Волгограде. Он выпускник петербургской консерватории, до недавнего времени руководил Сочинским симфоническим оркестром. Новый руководитель уже представлен творческому коллективу театра", - сказала Буцких.

Она уточнила, что Лубченко в разные годы работал с такими коллективами, как симфонический оркестр Дрезденской штатскапеллы (Германия), симфонический оркестр Брукнерхауса в Линце (Австрия), симфонический оркестр Нанси (Франция), Пекинский симфонический оркестр (КНР), симфонический оркестр Национального балета Канады в Торонто и многими другими.

"Впервые я познакомился с театром "Царицынская опера" в ноябре прошлого года, когда приезжал в Волгоград дирижировать спектаклем "Князь Игорь". Хор и оперная труппа произвели на меня настолько благоприятное впечатление, что, когда генеральный директор театра Леонид Борисович Пикман предложил мне художественное руководство театром, я долго не размышлял. Волгоград для меня уже четвертый регион - после Бурятии, Приморья и Сочи. Но, пожалуй, впервые мне не нужно ничего начинать с нуля: уже сегодня "Царицынская опера" - полноценный творческий организм с замечательными достижениями", - рассказал журналистам Лубченко.

По его словам, перед ним стоит задача немного укрепить труппу, помочь скорейшему "наращиванию мускулов" - созданию нового репертуара - и способствовать тому, чтобы театр уверенно занимал лидирующие позиции среди региональных коллективов страны.