"Молодой человек с медальоном" кисти Боттичелли ушел с молотка в Нью-Йорке за $92 млн

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Картина "Молодой человек с медальоном" кисти флорентийского мастера эпохи Возрождения Сандро Боттичелли была продана на аукционе в Нью-Йорке за $92 млн. Трансляция аукциона в четверг велась на сайте торгового дома Sotheby's.

Произведение художника, созданное в 1470-1480 годах и некогда принадлежавшее нескольким поколениям семьи аристократов из Уэльса (Великобритания), оценивалось экспертами как минимум в $80 млн. При этом предполагалось, что итоговая цена лота может превысить $100 млн. О сделанной по телефону ставке, которая оказалась самой высокой, объявила сотрудница торгового дома, отвечающая за работу с клиентами из России и других стран СНГ. Личность покупателя не разглашается. Новому обладателю картины с учетом всех сборов и налогов будет необходимо заплатить $92,184 млн.

Предыдущий владелец полотна приобрел его за более чем $1 млн в 1982 году. В течение последних 50 лет картина выставлялась в крупнейших собраниях произведений искусства, включая Национальную галерею в Лондоне и Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке.

Всего в торгах приняли участие 46 лотов, в том числе произведения флорентийского скульптора Луки делла Роббиа, фламандского живописца Антониса Ван Дейка, нидерландской художницы Рашель Рюйш и французского пейзажиста Юбера Робера. Общая выручка Sotheby's по итогам аукциона составила чуть более $114,5 млн.

Боттичелли - живописец раннего Возрождения. Среди его самых известных работ - "Рождение Венеры", "Весна", "Поклонение волхвов", "Сцены из жизни Моисея", а также иллюстрации к "Божественной комедии" Данте Алигьери. Многие из его шедевров представлены в коллекции галереи Уффици во Флоренции.