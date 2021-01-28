Российский блокбастер "Огонь" покажут в США и Канаде летом 2021 года

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский фильм-катастрофу "Огонь" Алексея Нужного о работе пожарных и спасателей покажут на территории США и Канады летом 2021 года. Об этом сообщает в четверг пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип".

"Shout! Studios, мультиплатформенная компания, входящая в состав Shout! Factory, приобрела все виды прав на экшн-катастрофу "Огонь" в Северной Америке. <...> Героическую историю о пожарных и спасателях "Огонь" зрители США и Канады смогут оценить летом 2021 года", - рассказали в пресс-службе.

Права на показ фильма приобрели также компании в Австралии, Новой Зеландии, Латинской Америке и некоторых странах Европы. Фильм "Огонь" рассказывает о подвиге пожарных и спасателей, которые сталкиваются с опасностью каждый день. Роли в картине исполнили Константин Хабенский, Виктор Добронравов, Антон Богданов, Роман Курцын, Тихон Жизневский, Иван Янковский, Стася Милославская и другие артисты.

Команду проекта консультировали специалисты МЧС Карелии, Московской, Ленинградской и Ростовской областей и "Авиалесоохраны". Они предоставили для съемок вертолеты и самолеты, а также обеспечивали безопасность на земле, на воде и в воздухе с применением специальной техники. В фильм вошли реальные кадры лесных пожаров в Красноярском крае.

"Ежегодно лесные пожары наносят огромный ущерб природе и влекут за собой человеческие жертвы. Это касается каждого, вне зависимости от страны. Герои фильма будут узнаваемы в любом уголке мира, потому что такие парни есть везде. Не придуманные марвеловские супергерои, а те, кто живет на соседней улице, кого можно встретить по дороге на работу, кто каждый день готов отправиться на борьбу со страшной стихией. В США проблема лесных пожаров стоит не менее остро, и мы рады, что байеры заинтересовались картиной, поверив в ее потенциал и высоко оценив ее масштаб и качество", - отметил гендиректор "Централ Партнершип" Вадим Верещагин, которого процитировали в пресс-службе.

Картина создавалась совместно студией "ТриТэ" Никиты Михалкова, телеканалом "Россия-1", кинокомпанией "Централ Партнершип" при поддержке Фонда кино.