Организаторы "Оскара" приняли заявку на участие фильма Кончаловского

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Американская академия кинематографических искусств и наук приняла заявку на участие в борьбе за премию "Оскар" фильма "Дорогие товарищи!" (2020) режиссера Андрея Кончаловского. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг академией.

"93 страны представили фильмы, которые допущены к рассмотрению в номинации "Лучший иностранный художественный фильм" на 93-й церемонии вручения премии", - отмечается в документе. В нем уточняется, что 9 февраля будет обнародован короткий список из 15 лент, которые претендуют на награду. Окончательных номинантов объявят 15 марта.

Представители академии констатировали, что впервые на данную премию претендуют картины, созданные в Лесото, Судане и Суринаме. Эта номинация в прошлые годы именовалась "Лучший фильм на иностранном языке". Название было изменено в 2019 году.

Черно-белая драма "Дорогие товарищи!" рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Картина была удостоена специального приза жюри на Венецианском кинофестивале и других международных наград.

Ранее на этой неделе лента удостоилась награды Национального совета кинокритиков США. Картина была включена советом в число пяти лучших фильмов на иностранном языке.

93-я церемония вручения премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа состоится 25 апреля. Номинанты будут объявлены в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).