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Умер Василий Лановой

Ему было 87 лет
Василий Лановой Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Василий Лановой
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Народный артист СССР Василий Лановой, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщила ТАСС в четверг его жена актриса Ирина Купченко.

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"Василий Семенович скончался", - сказала она.

Ранее в четверг директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок сообщил ТАСС, что артист переведен в реанимацию.

2 января стало известно, что у 87-летнего Василия Ланового и его супруги Ирины Купченко обнаружен коронавирус. С учетом возраста актера было принято решение о госпитализации. У Ланового было выявлено поражение 5% легких, поставлен диагноз "пневмония".

Теги
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