В Москве покажут спектакль по мотивам запрещенной в советское время постановки Любимова

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Премьера спектакля-лаборатории "Берегите ваши лица 2.0" по мотивам запрещенной в советское время цензурой постановки режиссера Юрия Любимова, пройдет в московском Центре Вознесенского в пятницу.

"Проект - результат детального исследования Лабораторией по изучению творчества Любимова в ВШЭ и Центром Вознесенского истории создания и запрета легендарного спектакля, созданного в Театре на Таганке, трижды показанного в начале 1970 года, а затем запрещенного цензурой", - сообщает пресс-служба Центра Вознесенского.

В основе спектакля - варианты пьесы Вознесенского, обнаруженные в архивах, и документы, связанные с историей постановки и ее судьбы. Это в том числе стенограмма обсуждения спектакля и переписка цензурных ведомств, свидетельствующие о претензиях, предъявлявшихся автору и режиссеру проверяющими органами.

В спектакль войдут этюды студентов НИУ ВШЭ. Режиссером спектакля выступает ученица Любимова Дарья Денисенко. Автор сценария - Евгения Абелюк, заведующая Проектной лабораторией по изучению творчества Юрия Любимова и режиссерского театра XX-XXI веков ВШЭ.

"При работе над спектаклем творчество Вознесенского изучается и переосмысляется силами молодых авторов, исследователей, интерпретаторов, и становится очевидно, каким ощутимым был его вклад в историю театра", - отмечает куратор проекта, куратор театральной программы Центра Вознесенского Юлия Гирба. Следующие показы спектакля пройдут в марте, даты объявят позднее.