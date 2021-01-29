В Якутии разработают концепцию развития киноиндустрии

ЯКУТСК, 29 января. /ТАСС/. Власти Якутии разработают концепцию развития киноиндустрии республики на 2021-2025 годы - в последние годы фильмы якутских режиссеров завоевали несколько призов на крупных международных фестивалях и успешно прошли в прокате. Региональные власти намерены поддержать дальнейшее развитие кинематографа, сообщили в Минкультуры региона.

"В 2021 году [правительство региона] примет важный документ - концепцию развития киноиндустрии Республики Саха (Якутия) на 2021-2025 годы. Особый акцент будет сделан на продвижении якутского кино на международный кинорынок, создание копродукции и расширение кинопавильона компании "Сахафильм", - сказали в министерстве. Пока документ находится на согласовании в кабмине.

Самобытное якутское кино начало набирать популярность в 2000-е годы, и сейчас интерес к нему проявляют как в России, так и за рубежом. Республика занимает первое место в стране по заполняемости кинозалов, в два раза превышая средние показатели по России - 33% против 15%. Ежегодно в Якутии снимается от семи до 13 фильмов, и только за пять с половиной лет в местный прокат вышли 49 якутских картин.

В 2018 году художественный фильм "Царь-птица" якутского режиссера Эдуарда Новикова завоевал гран-при Московского международного кинофестиваля (ММКФ). В 2019 году дебютная работа местного режиссера Любови Борисовой "Надо мною солнце не садится" была отмечена призом зрительских симпатий ММКФ. В прошлом году мистическая драма "Пугало" режиссера Дмитрия Давыдова получила главный приз на фестивале "Кинотавр" - это первый подобный случай для якутского кинематографа.

Долгий путь

В 2000-е годы в Якутии ежегодно выходило до 16 местных фильмов, которые в основном были любительского качества. "Чтобы добиться успеха, надо было пройти 20-летний путь становления через ошибки, пробы и испытания. Потому что у большинства независимых кинематографистов не было подходящего образования. Они пришли в профессию через практику, снимая свои первые фильмы", - сказал председатель союза кинематографистов республики и художественный руководитель государственной кинокомпании "Сахафильм" Алексей Романов.

По его словам, якутский зритель в тот момент также был заинтересован в самоидентификации благодаря кино и хотел "узнать о своей жизни через экран". "Постепенно через участие в кинофестивалях пришло понимание, каким должно быть якутское кино, появились свой язык, самобытный стиль, постепенно произошло профессиональное становление кинематографистов. Со временем каждый почувствовал ответственность за свое имя, за свою продукцию, за содержание и качество фильмов", - добавил Романов.

Он убежден, что уникальность, присущая якутским кинолентам, состоит в том, что у местных режиссеров есть собственное видение, и они, не подражая кому-либо, снимают свое оригинальное кино. При этом темы, раскрывающиеся в картинах, понятны и близки каждому, так как большинство якутских фильмов затрагивают общечеловеческие темы.

"Сейчас многие люди на западе, в мегаполисах отошли от традиций и природы, и то, что они видят в якутских фильмах, привлекает и интересует. К примеру, недавно один японский философ высказался о том, что Токио как мегаполис "убивает" чувства людей. А в наших фильмах природные ландшафты и якутский образ человека неразрывно связаны с традициями и историей", - уверен Романов.

Поддержка и развитие

До 2020 года поддержка киноиндустрии в Якутии была минимальной: ежегодно на эти цели выделялось всего 5 млн рублей. Эти деньги делили между фильмами по несколько сотен тысяч рублей на каждый. При этом средний бюджет одного якутского фильма - 2-3 млн рублей. То есть зачастую, как говорит Романов, "приходилось снимать на голом энтузиазме".

"Наша компания, которая предоставляет техническую поддержку кинопроизводителям, оправдала свою эффективность, так как 90% всех фильмов в Якутии выходят при технической поддержке "Сахафильма". Кроме того, сама студия добилась больших успехов: за три года мы получили 43 приза на различных международных кинофестивалях, 13 из них - Гран-при. Своим делом мы доказали, что являемся ведущей студией и "локомотивом" якутского кино", - добавил руководитель компании.

По данным регионального Минкультуры, в 2020 году на поддержку киноиндустрии в Якутии было направлено уже около 50 млн рублей: всего было предусмотрено 80 млн рублей, но из-за пандемии сумма сократилась. 20 млн рублей направили на первый крупный конкурс грантов для якутских кинопроизводителей. Семь проектов выиграли там финансирование по разным направлениям. Среди них были номинации по анимационному фильму и экранизации якутской классики, по документальному, авторскому, детскому и дебютному кино.

По словам Романова, якутское кино на равных конкурирует с фильмами из других регионов и стран по креативности, идее, содержанию, профессионализму и уступает только в одном - в техническом качестве. Он отметил, что для работы со звуком кинопроизводителям приходится ездить в Москву и Санкт-Петербург. "У нас нет шумовой студии, нет звукового сведения, есть только озвучка", - добавил он. Также отмечается нехватка специалистов.

Все впереди

Власти Якутии готовы заниматься развитием и продвижением якутского кино за пределы региона и страны. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава республики Айсен Николаев. "Мы все это должны обратить уже в серьезную киноиндустрию, которая не только получает призы на международных кинофестивалях, но и "генерит" достаточно серьезный денежный поток - такая стоит задача", - заявил он.

"Поэтому в рамках реализации стратегии развития креативных индустрий, которая у нас принята одной из первых в стране, мы как раз будем заниматься своей киноиндустрией. И, поверьте, наши главные победы еще впереди", - сказал Николаев.

По его словам, самое главное, что есть у Якутии - это талантливые люди. "Это и режиссеры, и артисты, операторы, сценаристы, дизайнеры. В общем, весь спектр тех людей, которые в кино заняты, у нас уже есть. Поэтому мы смело говорим о том, что мы в ближайшие годы создадим киноиндустрию", - заверил глава республики.