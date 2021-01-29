Премьера спектакля-оратории о Циолковском состоится в Волковском театре 3 апреля

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Борис Павлович поставит спектакль-ораторию о жизни ученого Константина Циолковского на исторической сцене Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле, премьера запланирована на 3 апреля. Об этом ТАСС сообщил директор Волковского театра Айрат Тухватуллин.

"Это спектакль-оратория, в нем будут стихи, проза, песни. Спектакль ставит Борис Павлович - интересный, уникальный режиссер, который работает с различными формами театрального, исполнительского искусства, лауреат "Золотой маски". Это история о жизни Циолковского, история о Циолковском прежде всего как о великом русском философе. 3 апреля премьера", - сказал Тухватуллин.

По его словам, в основе постановки пьеса Павловича. Определенные элементы спектакля будут формироваться в ходе репетиций. "Также мы отберем стихи нескольких авторов", - добавил директор.

Тухватуллин отметил, что для спектакля будут созданы необычные декорации и костюмы. "Декорации получаются интересные, фантасмагоричные, немного тяготеющие к конструктивизму", - сказал директор.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника и предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии К. С. Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".