Власти Камчатки планируют завершить строительство театра кукол в 2022 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 января. /ТАСС/. Власти Камчатки намерены в 2022 году завершить строительство нового театра кукол на средства федерального бюджета. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя правительства региона Виктория Сивак.

"Нынешний театр кукол (расположен в Петропавловске-Камчатском с 1980 года) занимает чуть больше 1 тыс. кв. м, а новый объект - 10 тыс. кв. м. Летом во время приезда замминистра культуры РФ Ольги Яриловой обсуждалось, как они будут использоваться. Концепция использования помещений нового театра кукол была доработана, согласована нами с Министерством культуры РФ. В связи с этим стало возможным продолжение финансирования объекта за счет федерального бюджета", - сказала Сивак.

Власти региона готовят документы для включения объекта в адресную инвестиционную программу. Планируется, что объект будет сдан до конца 2022 года.

Камчатский театр кукол - один из самых известных долгостроев полуострова. Первые контракты на его возведение были заключены еще в 2010 году, но сроки сдачи объекта постоянно сдвигались. В августе 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин во время рабочей поездки на полуостров поручил выделить региону средства на окончание работ.

Новое здание театра кукол строится в густонаселенном районе Петропавловска-Камчатского. Согласно проекту, в учреждении культуры будут расположены зрительный зал на 250 мест и малый зал на 100 мест. Также там планируется разместить театральный буфет, игровые зоны, зимний сад, уголок живой природы и музей кукол.

Президент РФ Владимир Путин 25 января поручил принять необходимые меры для реализации в 2021-2023 годах программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке, которую разработал Государственный театр наций. Целью программы являются объединение, создание условий для культурного обмена между странами Тихоокеанского региона, грантовая поддержка молодых режиссеров, а также знакомство зрителей на Дальнем Востоке с лучшими российскими спектаклями.