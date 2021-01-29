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Она была первой женщиной в истории, удостоившейся главной премии Европейской киноакадемии

© ТАСС

Новая глава об одной из главных современных женщин-режиссеров Германии и талантливом продюсере Марен Аде вышла в спецпроекте ТАСС "Смена перспективы". Дебютный фильм "Лес для деревьев" обеспечил ей спецприз жюри на "Сандэнсе", а картина "Тони Эрдманн" сделала Аде первой женщиной в истории, удостоившейся главной премии Европейской киноакадемии.

Аде, прежде всего, интересует психология героев, тщательно скрытая от других и неприглядная часть человеческой натуры, которую она изучает с помощью абсурда и неловкости. Аде наблюдательна, точна и не сентиментальна. В ее фильмах вы не найдете легких ответов на сложные вопросы, а комедия всегда будет рождаться в самых драматичных обстоятельствах. Совсем как в реальной жизни. Редактор и кинокритик ТАСС Тамара Ходова подробно рассказывает об особенностях ее стиля.

Также в спецпроекте можно почитать о бабушке французской новой волны Аньес Варда, важной героине современного французского кино Селин Сьямме, о новозеландском режиссере, обладательнице Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля Джейн Кэмпион и советском режиссере и лауреате Берлинале Ларисе Шепитько

Узнать подробнее о голосах женщин, создающих мировой кинематограф, можно в нашем спецпроекте "Смена перспективы".

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