Две российских короткометражки вошли в конкурс Международного фестиваля в Клермон-Ферране

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Фильмы "Фабричная Этнография" Анастасии Ксенофонтовой и "Хозяйка медной горы" Дмитрия Геллера представят Россию в конкурсе Международного фестиваля короткометражного кино во французском городе Клермон-Ферране. Об этом сообщает пресс-служба дистрибуционной компании Vostok.

"В конкурс Международного фестиваля короткометражного кино в Клермон-Ферране вошли два российских фильма "Фабричная Этнография" Анастасии Ксенофонтовой и "Хозяйка медной горы" Дмитрия Геллера", - говорится в сообщении пресс-службы.

Фестиваль короткометражного кино в Клермон-Ферране является одним из самых престижных смотров этого направления. Впервые он состоялся в 1979 году. Проходящий в рамках него рынок короткометражных фильмов является самым большим в мире. В этом году фестиваль проводится онлайн с 29 января по 6 февраля.

Россию на фестивале и кинорынке Clermont-Ferrand представляют дистрибуционная компания Vostok и агентство по продвижению российских фильмов на отечественные и зарубежные кинофестивали Eastwood Agency. Для кинорынка они подготовили программы из отечественных картин, которые выходили в 2019-2020 гг. "Фильмы программы объединены темой маскулинности в современной России. В центре каждой картины находится мужчина, стремящийся определить собственные границы или обнаружить себя за их пределами", - поделились основатели компании Vostok Янна Буряк и Николай Ярошенко, которых процитировали в пресс-службе.

В программу включили пять фильмов, среди которых "Год белой луны" Максима Печерского, "Золотые пуговицы" Алексея Евстигнеева, "Голый" Кирилла Хачатуров, "Отпуск" Антона Сазонова и "Сложноподчиненное" Олеси Яковлевой.

Кроме того, компания Vostok также занимается запуском Фонда российского короткометражного кино.