В Ивановской области с 30 января откроются театры и филармонии

ИВАНОВО, 29 января. /ТАСС/. Власти Ивановской области решили с 30 января открыть профессиональные театры и филармонии, которые были закрыты на протяжении последних десяти месяцев из-за пандемии коронавируса. Об этом в пятницу сообщил журналистам на брифинге главный государственный санитарный врач региона Павел Колесник.

Ранее артисты и служащие Ивановского музыкального театра создали петицию, в которой просили местные власти открыть театры, отмечая, что смогут соблюсти необходимые меры предосторожности при рассадке зрителей. После этого губернатор Станислав Воскресенский встретился с представителями театрального сообщества. Он сообщил, что в регионе разработан регламент безопасной работы театров, который позволит возобновить деятельность этих учреждений уже в феврале.

"Оперативным штабом принято решение, что с 30 января профессиональные театры и филармонии Ивановской области смогут возобновить свою деятельность с учетом соблюдения регламентов. При этом конкретные даты открытия отдельных учреждений будут зависеть от возможностей того или иного театра, от состояния заболеваемости в конкретном учреждении и других факторов", - сообщил Колесник.

По его словам, заполняемость в театрах не может превышать 30%, артисты не могут находиться ближе, чем на четыре метра от зрителей. Деятельность гардеробов будет приостановлена, одежду зрители будут проносить с собой. Работать в театре и посещать театры смогут лишь те люди старше 65 лет, которые сделали прививку или имеют антитела.

В настоящий момент в Ивановской области зарегистрировано 26 429 случаев новой коронавирусной инфекции, прирост за сутки - 170. Выздоровели почти 23 тыс. пациентов, умер 741, вакцинировано более 12,2 тыс. человек.